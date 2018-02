Lyon : Benzema évoque le match contre les Verts

Forcément attaché au derby opposant l’Olympique Lyonnais à l’AS Saint-Etienne, Karim Benzema (30 ans) est revenu, pour les médias de son club formateur, sur ses années lyonnaises, la situation actuelle du club, sans oublier de se remémorer quelques bons souvenirs liés au derby.

Toujours supporter de l’OL, le natif de Lyon garde un œil attentif sur cette rencontre particulière « qu’il essayera de suivre s’il en a la possibilité ». Passé professionnel en 2015 du côté de l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema n’a pas de problème à parler du derby face à Saint-Etienne puisqu’il n’en a jamais perdu un. « Ce sont évidemment de très bons souvenirs car ce n’est pas un match comme les autres pour nous confesse l’actuel joueur du Real Madrid. Surtout, je ne peux avoir que des très bons souvenirs de ces matchs-là car je n’en ai jamais perdus un seul dans ma carrière, que ce soit dans les équipes de jeunes ou avec l’équipe professionnelle, sur tous ceux que j’ai disputés. Et j’en ai disputés pas mal ! » Véritable icône du club rhodanien, le numéro 9 des Merengue s’est souvent distingué dans le derby. Il a notamment offert la victoire aux siens en août 2008 sur une frappe enroulée imparable pour Jody Viviani ou encore avec ce fameux coup-franc inscrit quelques mois plus tôt pour arracher l’égalisation à la 91eme minute. Avec toujours Jody Viviani dans le rôle de la victime…

Au cours de cette interview, l’ex numéro 10 de l’OL est également revenu sur la polémique qui a entouré le geste de Nabil Fékir lors du match aller à Geoffroy-Guichard. Pour le joueur de 30 ans, il n’y rien à dire sur ce geste. « J’ai vécu le derby du match aller comme tous les autres matches face à Saint-Etienne. C’était un grand match de la part des Lyonnais avec une victoire incroyable. La célébration de Nabil Fekir sur le 5ème but à Geoffroy-Guichard est normale. On en voit des similaires sur pas mal de terrains. » Observateur de la situation de l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema porte un regard franc sur l’évolution de son ancien club. « C’est un OL encore en construction cette saison car il y a eu beaucoup de changements à l’intersaison et un recrutement important admet l’international français. Il y a beaucoup de jeunes joueurs talentueux et prometteurs pour le futur mais qui manquent encore un peu d’expérience ». Pour faire face au renouveau de l’AS Saint-Etienne, les hommes de Bruno Genesio devront forcément faire preuve de maturité pour confirmer le probant succès du match aller. Soutenu par « KB9 », les Gones n’auront certainement que la victoire en tête.