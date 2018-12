L'UEFA dévoile sa nouvelle coupe

PSG : Adrien Rabiot aurait déjà un accord avec le Barça !

Rai Sport • 📄 🤝 • Le FC Barcelone et Adrien Rabiot seraient parvenus à un accord sur un potentiel contrat liant le joueur au club à partir de l'été prochain. 💶 • Le français toucherait 13M€ annuels au Barça. pic.twitter.com/XezaCCsJDc — FC Barcelona 🇫🇷 (@FCBarcelona_FR) 1 décembre 2018

Le feuilleton Aaron Ramsey relancé par le Real Madrid

Arsenal's Aaron Ramsey 'contacted by Real Madrid' https://t.co/8YNP04ahZ3 pic.twitter.com/Nf0NhNGLxo — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 2 décembre 2018

Watford: Isaac Success signe un nouveau bail de longue durée

Krzysztof Piatek (Genoa), Naples prépare une nouvelle offensive

Gazzetta dello Sport - Le profil de Krzysztof Piątek, auteur d'un début de saison de feu, intéresse beaucoup Carlo Ancelotti. Le Napoli s'ajoute à la liste des prétendants qui comporte la Juve et le Bayern. pic.twitter.com/KYtuQFancl — SSC Napoli France (@NapoliCFrance) 12 octobre 2018

Leonardo Jardim arrive en Arabie saoudite

[#Transfert🔁] Leonardo Jardim est arrivé en Arabie Saoudite pour s'engager avec Al-Nassr.pic.twitter.com/wWXR5Vq1bZ — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 2 décembre 2018

Libre en juin prochain, le milieu de terrain parisien, Adrien Rabiot (23 ans), aurait décidé de poursuivre sa carrière sous les couleurs du FC Barcelone, où évoluent notamment ses compatriotes Samuel Umtiti et Clément Lenglet. Et ceci malgré le récent démenti du principal intéressé auprès de nos confrères de Canal+. Courtisé par une flopée de formations européennes, dont la Vieille Dame de Massimiliano Allegri (qui serait aussi sur la piste du Lyonnais Tanguy Ndombele), le natif de Saint-Maurice aurait bel et bien décidé de répondre favorablement aux avances des Blaugrana de Lionel Messi, qui pourraient essayer de faire coup double avec le grand retour du Brésilien Neymar. A en croire nos confrères italiens, le Tricolore aurait donné son feu vert pour un salaire annuel de treize millions d’euros en Catalogne (hors prime à la signature).Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Arsenal, qui avait versé un peu plus de six millions d’euros pour le recruter lors de l’été 2008, le milieu de terrain international gallois Aaron Ramsey (27 ans) aurait décidément la cote sur le marché des transferts. Annoncé un peu partout en Europe (Juventus Turin, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Everton…), l’ancien joueur de Cardiff City aurait notamment une touche en Liga. Selon les informations du Sunday Mirror, le Real Madrid se pencherait de près sur le cas du numéro 8 des Gunners, auteur de quatre passes décisives en Premier League. A en croire nos confrères anglais, les Merengue pourraient essayer de le récupérer dès le Mercato d’hiver.Apparu à treize reprises cette saison en Premier League, l’attaquant international nigérian Isaac Success (22 ans) prolonge l’aventure avec Watford. Prêté la saison passée à Malaga, l’ancien joueur de Grenade, qui est aussi passé par l’Udinese, a paraphé un nouveau bail courant jusqu’en juin 2023 avec les Hornets.Auteur de dix buts cette saison en Serie A, l’avant-centre international polonais Krzysztof Piatek (23 ans) resterait plus que jamais dans le viseur de Naples. Après avoir transmis une première offre jugée insuffisante par le Genoa, le club du président Aurelio De Laurentiis aurait prévu de revenir à la charge pour essayer de récupérer l’ancien joueur du Cracovia, dont le contrat expire en juin 2022. Selon les informations de Rai Sport, l’écurie entraînée par Carlo Ancelotti serait partie pour effectuer une nouvelle tentative dès le Mercato d’hiver. Recruté l’été dernier pour 4,5 M€, le natif de Dzierżoniów pourrait tout de même terminer la saison chez les Rossoblu sous la forme d’un prêt. Malgré la présence de Dries Mertens, Lorenzo Insigne et Arkadiusz Milik, les Napolitains pourraient casser leur tirelire pour arracher la signature du protégé d'Ivan Juric en cours de saison.Après avoir attendu le coup de fil d’une grosse écurie européenne, Leonardo Jardim va finalement reprendre du service en Arabie saoudite. Sans club depuis son départ de Monaco, le technicien portugais est arrivé ce dimanche à Riyad afin de finaliser les derniers détails de son engagement avec Al-Nasr, où évoluent notamment Brad Jones, Bruno Uvini, Nordin Amrabat, Ahmed Musa et Giuliano. Suite à plusieurs semaines de négociations, l’ancien coach du Sporting Portugal a fini par donner son feu vert au directeur sportif Helder Cristovao. Il s’agit d’un bail de courte durée, avec un salaire estimé à… douze millions d’euros net par an. Arrivé avec le jet privé du président de l’actuel deuxième du championnat saoudien, le natif de Barcelona a aussi été approché par la Chinese Super League (Dalian Yifang), mais sa carrière va se poursuivre sur le banc des Jaune et Bleu.