Lorient : Casoni remonté après la défaite à Monaco

Bernard Casoni était énervé au moment de revenir sur la lourde défaite de son équipe à Monaco (0-4). L'entraîneur de Lorient regrettait surtout la première mi-temps de ses joueurs qui ont fait preuve de trop de passivité à son goût. Casoni est même allé jusqu'à comparer sa formation à une équipe de U17 qui aurait affronté des adultes.

« On s’est rendus le match compliqué. On joue Monaco, on sait que c’est la meilleure attaque d’Europe. Quand je vois la première mi-temps, on ne peut pas prétendre à quelque chose quand on ne gagne pas un duel. On n’a pratiquement pas eu une occasion en première mi-temps, je ne sais pas à quoi c’est dû. C’est un peu comme à Paris. On prend des buts au mauvais moment. En deuxième mi-temps, on a pris plus haut, on s’est projeté un peu plus vers l’avant. On s’est créés quelques opportunités même si c’est à trois ou quatre zéro. On a vu aussi qu’ils étaient déterminés à ne pas prendre de buts. »