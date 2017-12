L'OL n'a pas su trouver la clé

Cueilli à froid en début de rencontre et trop peu inspiré pour revenir au score, l'Olympique Lyonnais a concédé son premier revers européen de la saison face à l'Atalanta Bergame (1-0).

Le debrief Oui, l’Olympique Lyonnais avait fait l’essentiel il y a quinze jours en assurant sa qualification pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa grâce à une nette victoire face à l’Apollon Limassol (4-0). Mais les hommes de Bruno Genesio avaient un ultime coup de collier à donner ce jeudi, afin de ravir la première place du groupe à l’Atalanta Bergame et ainsi éviter de croiser la route d’un poids lourds au tour suivant. L’énorme occasion de Mariano en tout début de rencontre (3eme) semblait indiquer que les Rhodaniens avaient la ferme intention d’emballer le match. Une simple illusion cependant, car les Italiens ont ensuite pris les choses en mains. Parfaitement en place défensivement et plus incisifs, les locaux ont ouvert le score grâce à un but opportuniste d’Andrea Petagna (10eme) et ont globalement maîtrisé les débats. Les Gones ont quant à eux fait preuve d’une apathie inhabituelle ces derniers temps. Devant, Nabil Fekir, Memphis Depay, Maxwel Cornet (remplacé par Willem Geubbels suite à une blessure) n’ont pas suffisamment combiné pour espérer se créer des opportunités intéressantes et égaliser avant la pause. L’OL a eu davantage d’allant au retour des vestiaires, sans pour autant se montrer vraiment inspiré dans le jeu. Jordan Ferri et ses coéquipiers ont surtout eu le plus grand mal à s’approcher du but gardé par Etrit Berisha. Une situation à l’heure de jeu a d’ailleurs parfaitement illustré cela : excentré sur le côté gauche, Depay a temporisé et a finalement été contraint de jouer en retrait car aucun de ses partenaires n’avait pris position dans la surface adverse. La première frappe cadrée de la deuxième période est survenue à un quart d’heure du terme de la rencontre et difficile de dire que le portier de l’Atalanta ait eu des sueurs froides sur la tentative plein axe de Tanguy Ndombele. Les entrées successives des jeunes pousses Willem Geubbels (16 ans), Houssem Aouar (19 ans) et Amine Gouiri (17 ans) ont certes apporté de la vivacité. Mais trop peu pour déstabiliser des Bergamasques qui se sont contentés de solidement défendre leur avantage tout au long du second acte (1-0), avant de s’en remettre à la chance sur le coup-franc de Fekir détourné par le poteau de Berisha (90eme+1). Au coup de sifflet final, Gian Pieri Gasperini avait de quoi être satisfait. Son 3-4-3 a muselé l’attaque lyonnaise, pourtant si prolifique sur la scène nationale. Lyon, de son côté, n’a tout simplement pas su trouver la clé. Et attendra avec appréhension le tirage au sort, qui aura lieu lundi prochain. Le film du match 3eme minute Première occasion pour Lyon ! Ferland Mendy déboule côté gauche et adresse un centre puissant à destination de Mariano. L’attaquant dominicain voit sa reprise peu académique du genou être contrée par un défenseur. Sa deuxième tentative à bout portant est repoussée par Etrit Berisha. 4eme minute L’Atalanta réagit dans la minute qui suit ! Le centre rentrant d’Alejandro Gomez est repris de la tête par Bryan Cristante. Ce n’est pas cadré ! 10eme minute (1-0) Bergame ouvre le score ! Excentré côté droit, Hans Hatebooer reprend de volée. Le ballon rebondit au sol, lobe Anthony Lopes et retombe au second poteau. Opportuniste, Andrea Petagna dévie le cuir de la tête et surprend Mouctar Diakhaby et Marcelo, qui semblaient pourtant bien placés pour pouvoir intervenir ! 73eme minute Tanguy Ndombele récupère le ballon plein axe et frappe des trente mètres. C’est directement dans la niche d’Etrit Berisha. 78eme minute Nabil Fekir tente sa chance du gauche depuis l’extérieur de la surface. Le ballon est très légèrement dévié et Etrit Berisha s’en saisit en deux temps. 90eme+1 minute Oh la superbe frappe de Nabil Fekir ! Sur coup-franc, le capitaine lyonnais envoie un missile qui finit sa course sur le poteau ! Tops et flops TOP 3 Aligné en pointe, Andrea PETAGNA s’est rapidement distingué en se trouvant à point nommé pour ouvrir le score (10eme). L’attaquant italien n’a ensuite pas compté ses efforts et a servi de point d’appui pour lancer les contres bergamasques. Remplacé par Jasmin Kurtic (75eme). Buteur sur coup-franc au match aller, Alejandro GOMEZ a encore démontré qu’il était le maître à jouer de l’Atalanta. Le virevoltant ailier argentin a plus d’une fois donné le tournis à Rafael et a réussi presque tout ce qu’il a entrepris, même s’il fut un peu moins en vue en seconde période. Si Nabil Fekir et consorts furent si peu dangereux dans le jeu, c’est en partie grâce à Andrea MASIELLO. Le défenseur de La Dea a été au four et au moulin, toujours bien placé pour écarter le danger et annihiler les occasions adverses. FLOP 3 Il aurait pu mettre son équipe sur de bons rails dès la troisième minute de jeu, mais MARIANO a buté sur un Etrit Berisha impeccable. L’attaquant dominicain a ensuite constamment fait les mauvais choix et n’a pas su proposer de solutions intéressantes à ses coéquipiers. Remplacé par Amine Gouiri, qui n’a guère eu le temps de se mettre en évidence (75eme). Rarement pris à défaut, Mouctar DIAKHABY a cependant été bizarrement surpris par Andrea Petagna sur l’ouverture du score (10eme). Une erreur lourde de conséquences. Transparent en première période, Nabil FEKIR a été un peu plus à son avantage après le repos. Mais le capitaine des Gones a été relativement décevant par rapport à ses précédentes sorties et a parfois semblé hors du coup, à l’image du coup-franc qu’il a directement envoyé en tribunes (56eme). Malheureusement pour lui et pour l’OL, sa deuxième tentative sur coup de pied arrêté a trouvé le poteau (90eme+1). Monsieur l’arbitre au rapport M.Eskov n’a pas été en difficulté ce jeudi soir et n’a sorti que deux cartons jaunes. A noter toutefois qu’il aurait (éventuellement) pu accorder un penalty aux Lyonnais suite à une main italienne dans la surface, même si cette sanction aurait sans doute été quelque peu sévère. La feuille de match Ligue Europa (6eme journée – Groupe E) / ATALANTA BERGAME – OLYMPIQUE LYONNAIS : 1-0 Mapei Stadium-Citta del Tricolore (15 230 spectateurs environ) Pelouse en bon état Arbitre : M.Eskov ( RUS – 5) But : Petagna (10eme) pour Bergame Avertissements : Freuler (33eme), Toloi (55eme) pour Bergame Expulsion : Aucune Atalanta Bergame Berisha (6) – Toloi (6), Caldara (6), Masiello (7) – Hateboer (5), Cristante (6) puis de Roon (87eme), Freuler (6), Spinazzola (6) – Ilicic (5) puis Palomino (83eme), Petagna (7) puis Kurtic (75eme), Gomez (cap) (7) N’ont pas participé : Gollini (g), Orsolini, Cornelius, Castagne Entraîneur : G.P.Gasperini Olympique Lyonnais A.Lopes (4) – Rafael (4), Marcelo (5), M.Diakhaby (4), F.Mendy (5) – Ferri (4), Ndombele (3) – Cornet (4) puis Geubbels (45eme – 4), Fekir (cap) (4), Depay (5) puis Aouar (68eme) – Mariano (3) puis Gouiri (75eme) N’ont pas participé : Gorgelin (g), Marçal, Tete, Tousart Entraîneur : B.Genesio