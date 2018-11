Liverpool : septième but de la saison pour Mohamed Salah

Leader de Ligue 2, Metz peut à nouveau s’échapper en tête en cas de victoire contre le Gazélec Ajaccio ce lundi soir (20h45). Car derrière, Lorient et Lens avancent moins vite depuis quelques semaines. Et les trêves internationales en seraient la cause principale.

Landreau : « Ce n’est pas excuse, mais ce n’est pas logique »

La moyenne de points de Metz passe de 3 à 1,6 points

Auteur d’un départ canon en Ligue 2, Metz a ralenti sa cadence au début de l’automne. Mais avant d’affronter le Gazélec Ajaccio ce lundi soir (20h45), le club lorrain est toujours aux commandes du championnat, à égalité de points avec Brest, son dauphin., Lorient. Pourquoi ? Parce que comme Metz, les clubs qui dominaient de la tête et des épaules le début de saison traversent une période plus compliquée, à commencer par Lens, qui n’a plus gagné depuis quatre journées A en croire les entraîneurs des équipes concernées, les nombreuses trêves internationales -trois depuis le début de la saison- ne seraient pas étrangères à ce changement de rythme. «Avec des difficultés avant et après la période internationale. Avant de partir parce qu’ils pensent déjà à leur match, et en revenant parce qu’ils sont encore dans leur bulle. Dans la qualité de jeu, ça s’en ressent. On était meilleurs avant que les trêves internationales commencent », détaille Frédéric Antonetti. Sans compter que certains matchs de Ligue 2 sont directement impactés par les absences d’internationaux, avec des rencontres programmées le lundi de la semaine qui marque le début des rassemblements des différentes sélections.« C’est un match très mal placé avec des internationaux qui partent », peste Mickaël Landreau, interrogé par beIN Sports. La semaine dernière, Lorient a été sorti dès son entrée en lice en Coupe de France par Saint-Malo (N2) . Un match là encore disputé sans les internationaux du club breton. « C’est limite que ce tour-là existe, juge l’entraîneur des Merlus. C’est la trêve internationale, on ne peut même pas jouer avec nos internationaux. C’est pareil le lundi soir parfois. Ce n’est pas excuse, mais ce n’est pas logique. »« Je suis content pour eux, ça montre qu’on est sur le bon chemin, mais c’est aussi un handicap », explique Frédéric Antonetti. Début octobre, le leader du championnat avait même tenté d’avancer son match à Sochaux du lundi au samedi, sans succès.Au regard des chiffres, l’excuse paraît bien valable. Lorient et Lens , qui tournaient à 2,3 et 2,2 points pris, sont tombés à 1,6 eux aussi. A l’inverse, Brest et Grenoble, qui ne compte quasiment aucun international dans leurs rangs (1 pour Grenoble en novembre, 2 pour Brest), avancent à toute vitesse depuis la 7eme journée, première qui a suivi un rassemblement international. Le club finistérien est passé de 1,7 points de moyenne à 2,3, tandis que la formation iséroise a bondi de 1,3 à 2,1. Ce n’est donc pas pour rien si Brest et Grenoble se sont aujourd’hui invités dans la lutte pour la montée aux côtés de Metz, Lorient et Lens. « Mais là, on va être tranquilles pendant trois mois et demi, c’est bien… », conclut Frédéric Antonetti avec le sourire.