Liverpool : Sadio Mané révèle les secrets de son association avec Salah et Firminho

Sadio

Mané

forme avec Roberto

Firminho

et Mohamed Salah l’un des meilleurs trios d’attaquants au monde. Dans les colonnes de l’Équipe, l’international Sénégalais a révélé les secrets de leur association.













Sadio

Mané

, Mohamed Salah et Roberto

Firminho

ont marqué 16 buts depuis le début de la saison à eux trois et 5 en ligue des champions. L’attaquant sénégalais est revenu, dans les colonnes de l’équipe, sur cette association « Oui, on est vraiment très proches. On rigole tout le temps à l’entraînement, on prend du plaisir à être ensemble. On a à peu près le même caractère, tous les trois. On veut tous mettre l’intérêt de l’équipe avant le nôtre. La force de Liverpool, c’est son collectif ».









Sur le travail de

Firminho

,

Mané

est dithyrambique, « c’est le rêve pour moi de jouer avec ce genre de numéro 9. C’était déjà le cas un peu à Salzbourg quand j’évoluais (entre 2012 et 2014) avec Jonathan Soriano (aujourd’hui au Beijing

Guoan

). Bobby (

Firmino

), il prend le ballon, il embarque un défenseur avec lui, qui est forcé de le suivre parce que sinon Bobby peut se retourner et marquer. Et ça libère des espaces pour moi et Mo… Et comme on va vite tous les deux, ça devient compliqué pour les autres défenseurs (il sourit) »









Pour

Sadio

Mané

,

Jurgen