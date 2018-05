Liverpool - Sadio Mané : "Si Fekir vient, ça va être le feu!"

Sadio Mané s’est réjoui de l’information du transfert de Nabil Fekir à Liverpool, espérant que cela va bien se concrétiser dans les prochaines semaines. Le sénégalais pense que l’arrivée du capitaine de l’Olympique Lyonnais serait une bonne nouvelle pour les Reds.

Selon une information de Canal +, confirmée par RMC Sport, les Reds sont tombés d’accord avec l’OL pour le transfert de Nabil Fekir. Un deal qui s’élève à 70 millions d’euros, bonus compris. L’international français débarquerait sur les bords de la Mersey avec son petit frère, Yassin Fekir et s’engagerait pour cinq ans.

Interrogé à ce sujet, suite à la défaite face à Chelsea dimanche (1-0), Mané s’est montré heureux de recevoir le milieu de terrain de 24 ans à Liverpool. « Nabil, c’est un très grand joueur. Si c’est le cas, on sera vraiment content de l’avoir chez nous, a réagi le buteur sénégalais sur SFR Sport. Je pense qu’il va faire de très bonnes choses avec nous. Il va se réjouir ici. On a toujours besoin de ce genre de joueur. Si on l’a, ça va être le feu ! »

L’arrivée très probable de Nabil Fekir ne va pas arrêter Liverpool. Selon RMC, les Reds se sont aussi concrètement positionnés pour faire venir Ousmane Dembélé.