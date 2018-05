Liverpool : le record inquiétant de Jurgen Klopp en finale !

Les hommes de Jurgen Klopp ont progressé vers la finale de la Ligue des Champions, mais le nombre des finales perdues par l’entraîneur est inquiétant pour les fans des Reds.

En effet, lors des cinq dernières finales disputées, Klopp les a tous perdus.

La première de la série de défaites, la finale de la Ligue des Champions 2013, où son Borussia Dortmund s’est incliné 2-1 face au Bayern Munich. En 2014, Lors de la finale de la DFB-Pokal, le Borussia a perdu 2-0 contre le Bayern. En 2015 aussi, Dortmund était favori, mais a perdu 3-1 face à Wolfsburg.

Et avec Liverpool, il a perdu la Capital One Cup 2016 contre Manchester City 3-1. Et son cinquième et dernière défaite, la finale de l’UEFA Europa League 2016, Liverpool a perdu contre Séville 3-1.

« Aller en finale, c’est bien mais la gagner serait encore mieux »