Liverpool et le PSG qualifiés, l’Inter éliminé… tous les résultats de la 6ème journée de la LDC

Mohamed Salah propulse Liverpdool en huitièmes !

L'enfer de Belgrade s'est transformé en paradis pour le PSG !



⌚️ Fin du match ! Le @PSG_inside s'impose 4⃣ buts à 1⃣ sur la pelouse du @crvenazvezdafk et se qualifie pour les 1/8e de finale de la #ChampionsLeague 🔥🏆 #FKCZPSG

🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/NhjiNfueMA



— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 11 décembre 2018

Tottenham coiffe l'Inter au poteau

L'Atletico Madrid s'en tire de peu

Plus qu'un billet à prendre pour les 8emes

Ci-après les 15 équipes qualifiées pour les 8emes de finale:

En ce chaud mois de décembre , le Vieux Continent vit au rythme des rudes batailles que se livrent de vaillants gladiateurs aux crampons bien aiguisés. En effet, les confrontations de la sixième et ultime levée de la phase de poules de la Ligue des Champions UEFA battent leur plein et les plus grosses écuries européennes croisent le fer. Objectif: la finale du 1er juin prochain audeFinaliste malheureux de la dernière édition de la plus prestigieuse des compétitions de clubs,a disposé deet s'est assuré de disputer le tour suivant. Belle opération également pour leetqui ont aussi brillamment composté leur billet pour les 8emes de finale.Retour sur une passionnante soirée de Ligue des Champions qui a tenu en haleine tous les férus du football européen:Grâce à une réalisation de Mohamed Salah, Liverpool a battu Naples (1-0), ce mardi dans le cadre de la 6eme journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. En terminant deuxièmes du groupe C, les Reds valident leur ticket pour les huitièmes de finale. >> Le résumé complet de la rencontre Le PSG s'est imposé sans problème sur la pelouse de l'Etoile Rouge de Belgrade ce mardi soir et s'est qualifié pour les 8emes de finale de la Ligue des Champions. Mieux, les Parisiens terminent en tête du groupe C et seront têtes de série. >> Le résumé complet de la rencontre Très mal embarqué dans cette Ligue des Champions, Tottenham a réussi une phase retour de très haut vol pour rallier les 8emes de finale. Deux semaines après leur victoire contre l'Inter Milan, les hommes de Mauricio Pochettino sont allés chercher le match nul sur la pelouse de Barcelone mardi soir (1-1).Rapidement menés après un but exceptionnel d'Ousmane Dembélé, qui a remonté cinquante mètres balle au pied avant de réaliser un crochet foudroyant dans la surface de réparation (7eme), les Spurs ont égalisé à cinq minutes du coup de sifflet par Lucas Moura. L'ancien Parisien, entré en jeu dix minutes auparavant, s'est retrouvé en bonne position dans la surface catalane pour reprendre le centre fort de Harry Kane (85eme).Ce but est suffisant pour Tottenham, car dans le même temps, l'Inter Milan n'a pas réussi à battre le PSV Eindhoven à domicile (1-1). Les Italiens ont même longtemps couru après le score, Lozano marquant le premier but en faveur des Néerlandais (13eme). L'égalisation d'Icardi (73eme) est intervenue trop tard et l'Inter poursuivra sa route européenne en Ligue Europa.Dans le groupe A, c’est la soupe à la grimace pour l’Atlético Madrid. Alors qu’ils avaient fait le plus dur en reprenant la tête de leur poule il y a quinze jours, les Colchoneros ont été accrochés à Bruges mardi soir (0-0).Peu inspirés (3 tirs cadrés seulement), les coéquipiers d’Antoine Griezmann abandonnent donc la première place à Dortmund, qui l’a emporté sans trembler à Monaco dans le même temps (0-2). L’Atlético Madrid sera donc l’épouvantail du chapeau 2 lors du tirage au sort des 8emes de finale lundi prochain.Il convient de noter également que plus tôt dans la soirée, Porto avait ramené trois points de son déplacement à Istanbul contre Galatasaray (2-3), et Schalke 04 avait battu le Lokomotiv Moscou (1-0). Les Portugais terminent en tête du groupe D devant les Allemands, et ce sont les Turcs qui seront reversés en Ligue Europa.On connait donc quinze des seize qualifiés pour les 8emes de finale. Le dernier billet sera attribué à Lyon ou au Shakhtar Donetsk mercredi soir.Groupe A : Dortmund et l’Atlético MadridGroupe B : FC Barcelone et TottenhamGroupe C : PSG et LiverpoolGroupe D : FC Porto et Schalke 04Groupe E : Bayern Munich et Ajax Amsterdam (ordre à déterminer)Groupe F : Manchester City et Lyon OU Shakhtar Donetsk (ordre à déterminer)Groupe G : Real Madrid et AS RomeGroupe H : Juventus Turin et Manchester United (ordre à déterminer)