Liverpool - Mohamed Salah : "Je rêve de gagner un titre ici"

tincelant la saison dernière, l'international égyptien a été stoppé dans sa folle ascension par sa blessure en finale de la Ligue des champions, à l'épaule, qui ne lui a pas permis d'être au meilleur niveau pendant la Coupe du monde. Après plusieurs mois difficiles, le Pharaon a l'air de retrouver sa forme avec un septième but en championnat contre Watford samedi. "Quand je suis arrivé ici, j'ai fait un rêve depuis le début. J'avais quelque chose en tête et je veux y arriver. La saison dernière, nous étions très proches mais à la fin nous n'avons rien gagné. Nous étions sur le point d'atteindre l'un d'eux, mais nous avons perdu en finale de la Ligue des champions. J'adore le club et je veux gagner quelque chose ici", a confié Mohamed Salah à Goal."Être le joueur le plus rapide à marquer cinquante buts pour le club est une excellente chose. Je suis content de cela et je dois continuer à marquer plus de buts, et je suis impatient de passer la centaine de buts !", a avoué l'ancien attaquant de l'AS Roma.Invité à choisir son but préféré sous les couleurs de Liverpool, Mohamed Salah a tranché : "Chaque but à Anfield, je me sens toujours bien de marquer ici. Surtout cet but contre Tottenham comme il l'a été au cours des deux ou trois dernières minutes. Vous utilisez votre puissance, votre force, votre habileté. C'était un excellent but pour moi et un grand moment".