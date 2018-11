Liverpool : Mohamed Salah futur Ballon d'Or selon Eto'o

Juste avant la demi-heure de jeu notamment, alors que le feu-follet tricolore semblait parti pour déposer l’arrière-garde locale et défier en duel David Ospina, il a été repris par un tacle extraordinaire du Sénégalais. "Tout le monde me parle de cette action précise. Entre guillemets, c’était soit lui, soit moi", souffle l’intéressé, sollicité dans les colonnes de l’Est Républicain. "Pour moi, le danger était plus grand après ce geste défensif, ajoute-t-il. Parce qu’on peut penser qu’on a fait le plus dur alors qu’au contraire il faut être encore plus concentré, rester calme et amener cette sérénité à l’équipe." Concernant son avenir, Kalidou Koulibaly a lancé : "Sur le plan tactique, pour un défenseur, l’Italie c’est le must ! Aujourd’hui, je me sens armé pour affronter tous les variétés de football, mais je le répète: Je suis heureux ici !"