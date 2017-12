Lionel Messi: le Football me doit une Coupe du Monde!

Il est pour beaucoup le meilleur joueur de tous les temps, mais pour plein d’autres, il ne peut s’estimer ainsi sans remporter la Coupe du Monde.

Il s’agit de Lionel Messi, 30 ans, et qui va tenter de remporter le titre suprême après avoir échoué en finale lors de l’édition de 2014.

Son entraîneur, Jorge Sampaoli, s’est exprimé à ce sujet suite au match décisif face à l’Equateur « le football doit une Coupe du monde à Messi. »

La Pulga est tout à fait d’accord avec son coach, puisqu’il a rétorqué « Oui, je l’ai entendu. Et il me l’a aussi dit en personne. Ce que j’en pense ? Eh bien, pourvu que le football me règle sa dette »!

Y-a-t-il une justice dans le football? Réponse dans sept mois….