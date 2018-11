L'infirmerie ne désemplit toujours pas à Monaco

Thierry Henry ne pourra toujours pas compter sur un effectif complet pour la réception de Montpellier samedi (20h). Treize joueurs sont toujours indisponibles à Monaco dont Stevan Jovetic ou encore Rony Lopes.

Henry obligé de miser sur les jeunes ?



Après la défaite contre l’Atlético Madrid mercredi soir (2-1) qui a promis à Monaco la dernière place de son groupe, Thierry Henry avait déjà la tête tourner au championnat et à la réception de Montpellier. Une semaine après son premier succès avec le club de la Principauté à Caen (0-1), le coach monégasque ne pourra toujours pas compter sur un effectif pléthorique. C’est plutôt l’infirmerie qui affiche encore une fois complet.Danijel Subasic, Jean-Eudes Aholou, Djibril Sidibe, Kévin N'Doram, Robert Navarro et Jordi Mboula sont en soins tandis que Willem Geubbels n’est toujours pas dans le groupe à cause d’une élongation à la cuisse gauche.Censé revenir après la trêve internationale, Rony Lopes est encore laissé à la maison. Le Portugais a été victime d’une rechute et poursuit son travail de réathlétisation spécifique en compagnie de Stevan Jovetic, absent depuis un mois. Au niveau des retours qui se précisent, Almany Touré, Adama Traoré, Kamil Glik et Pietro Pellegri observent un entraînement adapté. Face à toutes ces absences, Henry devrait une fois encore fait confiance à la jeunesse présente sur le Rocher.en championnat. Mais ce sont bien les cadres comme Radamel Falcao ou Aleksandr Golovin qui sont attendus samedi soir pour démarrer une série de victoire ou au moins de résultats positifs.