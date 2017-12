L'incroyable histoire de Sadio Mané, ce fils d'imam qu'on voulait pas laisser jouer au Football

La star de Liverpool et du Sénégal, Sadio Mané, a relaté un fait marquant de sa vie, lorsque son père, qui était Imam, ne voulait pas qu’l devienne footballeur.

Interrogé par William Gallas, sur la chaîne SFR Sport, celui qui a été classé 23e au classement du dernier ballon d’or, revient sur ce tournant…

» Je suis né dans un village, dans une famille très religieuse. Mon père, qui était imam, ne voulait pas que je joue au foot, mais c’est tout ce que je voulais dans cette vie, devenir joueur professionnel.

Je me rappelle, quand j’étais au village, je jouais toujours au football, et parfois je n’allais pas à l’école. Il n’était pas content et me frappait toujours.

Mais j’ai continué, et à 15 ans, je me rappelle, j’ai fui le village pour aller à Dakar, sans que personne ne le sache. Et une semaine après, alors qu’ils me cherchaient partout, ils ont su que j’étais à la capitale.

J’avais comploté avec un ami pour aller à Dakar, mais une semaine plus tard, ma famille m’avait retrouvé et ramené au village.

J’avais fini l’école, et là je leur ai dit qu’il était inutile de me retenir, sinon j’allais fuguer de nouveau. Il avaient alors compris et su qu’il fallait m’aider, et c’est ce qu’ils ont fait jusqu’à aujourd’hui… »

Beau récit émouvant de la part d’un très grand joueur, qui avait persévéré, pour enfin toucher les étoiles…