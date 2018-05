Lille : Yves Bissouma délivre son équipe sur un joli coup-franc

Lille a pu compter sur son milieu de terrain malien, Yves Bissouma, lors de son déplacement à Toulouse, pour marquer le coup franc de l’égalisation. Lille a finalement remporté le match (2-3) et n’est plus relégable à deux journées de la fin de Ligue 1.

Alors que certains de ses coéquipiers voulaient un centre, Yves Bissouma a pris la décision de frapper un coup franc lointain, synonyme d’égalisation. Un incroyable pétard de 35 bons mètres à la 80e minute qui offre l’égalisation à son équipe, avant que Nicolas Pépé n’ajoute le troisième but après.

« Je n’avais pas le droit à l’erreur, mais j’étais confiant, je savais que j’allais le mettre, affirme le jeune milieu de 21 ans. Grâce à Dieu, elle est rentrée. Ce n’est pas la première fois que je tente et que je réussis », s’est réjoui Bissouma après le match.

Le Malien avait déjà marqué lors du précédent succès sur Metz (3-1), la première victoire du LOSC après onze matchs de disette, sur un service de Nicolas Pépé.

L’attaquant franco-ivoirien de 22 ans n’était pas non plus chaud pour que Bissouma frappe directement le coup-franc : « J’aurais préféré un centre, sourit Pépé, auteur d’un doublé au Stadium, ses douzième et treizième buts en L1 lors de l’actuel exercice. Je ne voulais pas qu’Yves tire, mais j’ai lu la détermination dans son regard et je l’ai laissé faire. »

LE CRI DE GUERRE 💪🏻💪🏻💪🏻

Bravoooooooo les gars 👊#EnRougePourLeMaintien pic.twitter.com/s42cP5LYC7 — LOSC (@losclive) May 6, 2018

Mercii mon Dieu pour cette belle victoire !

Merci aux supporters qui ont fait le déplacement 🙏🏿🙏🏿🔴⚪️ pic.twitter.com/KHu6MH36cS — Yves Bissouma (@Yves_Bissouma) May 6, 2018