I could watch @Mahrez22 all night. In fact, I will. — Gary Lineker (@GaryLineker) 4 décembre 2018

L'ancien milieu de Leicester a servi Leroy Sané à la 40e minute pour l'ouverture du score. Il a ajouté le deuxième but en début de la deuxième période sur un centre de Gabriel Jesus. Mahrez, qui a inscrit son 5e but de la saison et a livré sa 2e passe décisive en championnat, a été élu homme de match. Son aisance technique est irréprochable ! Sa performance n'est pas passée inaperçue puisque que Gary Lineker le complimente en déclarant sur twitter qu'il pourrait le voir jouer toute la nuit.