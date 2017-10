Lille porte plainte contre X

Le dirigeants du Lille OSC ont annoncé que leur club allait déposer plainte contre X et se constituer partie civile suite à l'incident survenu à Amiens samedi dernier.

Après l’incident survenu samedi soir lors d’Amiens – Lille et qui a occasionné des blessures plus ou moins légères à une trentaine de ses supporters, le LOSC a décidé de déposer plainte contre X et de se constituer partie civile.

Voici le communiqué officiel publié sur le site du club nordiste : « Le LOSC entend que toute la lumière soit faite sur les causes de l’accident survenu en marge de la rencontre Amiens SC-LOSC le samedi 30 septembre. A cette fin, le club a d’ores et déjà fait connaître au Procureur de la République d’Amiens son intention de déposer plainte contre X et se portera partie civile le moment venu devant la juridiction qui sera saisie de l’affaire. »