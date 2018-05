Ligue Europa : Une flopée de scouts pour Salzbourg - Marseille

Plusieurs écuries européennes seront représentées lors de l’affiche de jeudi soir entre Salzbourg et Marseille. C’est notamment le cas de l’OL.

Plusieurs écuries européennes seront représentées lors de l’affiche de jeudi soir entre Salzbourg et Marseille (demi-finale retour de la Ligue Europa). A l’image de Manchester United, du Borussia Dortmund ou encore de l’Atlético Madrid, l’OL est attendu pour observer cette seconde manche entre les coéquipiers de Munas Dabbur et les hommes de Rudi Garcia. Manchester City, West Ham, Tottenham, Chelsea, Leicester, Newcastle, Everton, Stuttgart, Naples, Mönchengladbach et Hoffenheim doivent aussi assister à cette rencontre.