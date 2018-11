Ligue Europa : Un duo Mitroglou – Germain en attaque… Les compos de Francfort – Marseille

Dans une longue interview accordée à Sky Italia, Blaise Matuidi a notamment fait l’éloge de Cristiano Ronaldo, son coéquipier à la Juventus Turin. Pour l’ancien Parisien, le Portugais mérite même de remporter le Ballon d’Or.

Matuidi : « Ronaldo a toujours une faim incroyable »

Ronaldo plutôt que Mbappé, Griezmann et Varane

Le dénouement approche à grands pas. Lundi, l’identité du Ballon d’Or 2018 sera dévoilée alors que le suspense aura été plus important que lors des précédentes années. Si le vainqueur est déjà au courant, les spéculations vont bon train autour de son nom,. Quoiqu’il en soit, les différents acteurs du monde du football continuent de donner leur avis sur le sujet, l’image de Blaise Matuidi, qui a accordé une interview à Sky Italia jeudi.Interrogé, entre autres, sur la saison de la Juventus Turin, le milieu de terrain international français a pris le temps d’évoquer Cristiano Ronaldo, qui réussit d’excellents débuts avec les Bianconeri. « Nous parlons d'un joueur qui a tout gagné et qui, malgré cela, a toujours une faim incroyable. Cela fait la différence par rapport aux autres, cela nous permet de recevoir beaucoup de lui chaque fois que nous sommes à côté de lui, a déclaré le champion du monde, avant de le mettre au-dessus de la concurrence dans la course au Ballon d’Or.. Bien sûr, à côté de lui, il y en a d'autres qui ont bien réussi. S'il ne gagne pas cette année, il le ramènera à la maison grâce aux titres qu'il remportera avec la Juventus ».Pour Matuidi, hors de question de jouer la carte du chauvinisme, donc, alors que Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Raphaël Varane font également partie des favoris. Vainqueur de la Ligue des Champions, comme son ex-coéquipier et concurrent Luka Modric,, après avoir pris son temps pour inscrire son premier but. L'ancien de Manchester United a déjà reçu cette distinction à cinq reprises.