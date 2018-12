Ligue Europa - Rennes : Ismaïla Sarr la nouvelle poule aux œufs d’or

Auteur d’un doublé contre Astana jeudi soir (2-0), Ismaïla Sarr a propulsé le Stade Rennais vers la phase à élimination directe pour la première fois de son histoire. Le Sénégalais retrouve des couleurs et ses performances pourraient attirer dès cet hiver.

Sarr le nouveau Dembélé ?

Rennes en demande 30 millions

Ce match contre Astana devait être celui d’Hatem Ben Arfa pour finir de séduire le public rennais. Finalement l’international français n’a pas été dans la lignée de ses dernières performances et a laissé la lumière à Ismaïla Sarr. Lui aussi est en pleine bourre depuis un mois et sa prestation contre les Kazakhs avec à la clé une qualification n’a fait que confirmer que le Sénégalais avait franchi un palier de cette première partie de saison. « Il a encore progressé par rapport à l’année dernière, a confirmé Damien Da Silva après la rencontre. On sent qu’il peut faire la différence à tout moment. » Au Roahzon Park, l’ancien Messin n’a eu besoin que sept minutes pour la faire.Un penalty provoqué avant d’ouvrir le score (66eme) puis une frappe puissante sous la barre (73eme) auxquels il convient d’ajouter son habituel attirail de vitesse et percussion. Cette qualification historique que Julien Stéphan juge « collective » marque quand même le sceau de Sarr.A l’image d’un Ousmane Dembélé qu’il a remplacé sur l’aile droite de l’attaque rennaise, Ismaïla Sarr percute beaucoup, crochète beaucoup et a donc du déchet. Le profil de Sarr rappelle beaucoup celui de Dembélé[/caption]C’est en partie ce qui lui était reproché depuis quelques mois comme sa facilité à souvent tomber sur le moindre contact. Depuis le début de la saison ces défauts semblent s’estomper petit à petit alors que le joueur vient juste de passer la vingtaine. Comme l’international français du Barça, l’ailier reste encore en plein apprentissage malgré déjà deux saisons et demi pleines et on a souvent tendance à l’oublier.Auteur de 5 buts en championnat (+ 3 en Ligue Europa), le Lion de la Terenga (20 sélections) a déjà fait aussi bien que les années précédentes.et Sarr pourrait bien être la prochaine poule aux œufs d’or du Stade Rennais. Le club breton, qui avait cassé sa tirelire en juillet 2017, a déjà précisé qu’il ne discuterait pas en dessous de 30 millions d’euros pour sa pépite. Le profil plaît beaucoup en Angleterre (Crystal Palace ? Arsenal ?) et plus qu’un avenir à la Sadio Mané, son compatriote aussi passé par Metz, c’est bien à celui de Dembélé que semble se rapprocher Sarr.