Ligue Europa - Rami, Thauvin, Eyraud... Toutes les réactions de l'OM

Retrouvez les principales réactions de l'OM après la qualification pour la finale de la Ligue Europa. Adil Rami affiche notamment sa satisfaction après avoir éliminé Salzbourg.

Adil Rami (défenseur central de l’OM)

On s’y attendait, on savait que ce ne serait pas facile ici. On a souffert jusqu’au bout. On savait que du monde nous regardait, toute la France, tout le peuple marseillais. On a réussi à faire un long chemin. On est parti avec 8000 personnes devant Konyaspor, on a réussi à faire rêver tout le monde.

Florian Thauvin (attaquant de l’OM)

C’est incroyable parce qu’aujourd’hui, on est en finale mais on ne se rend pas compte. C’est magnifique. L’OM, c’est un club qui doit vivre des soirées de Coupe d’Europe. C’est le seul club qui a l’étoile. On va essayer d’en ramener une deuxième. On est fatigué mais on a tout donné… On ne va pas se mentir, on a tremblé un bon moment quand il y a eu 2-0. Le chemin a été long, ça a été compliqué jusqu’au bout.

Jacques-Henri Eyraud (président de l’OM)

Ce soir, je suis lessivé. quelles émotions ! C’est une équipe qui a trois qualités : du caractère, du caractère et du caractère. C’est fidèle au club je crois. Je suis heureux pour les garçons. Des craintes pour la finale à Lyon en raison des tensions avec Aulas ? Ce n’est pas le moment de parler des présidents des clubs, on est en coulisses et c’est notre place. Ce jeudi, nos supporters étaient 1 500 à Salzbourg et il n’y a pas eu un incident. Un match de foot, ça doit être une fête sur le terrain et les tribunes. Je vais rencontrer les fans et j’ai confiance en eux pour qu’ils participent à la fête à Lyon. Il ne se passera rien, je vais mettre toute mon énergie là-dedans, mais il n’y a pas d’inquiétude

