Ligue Europa : les points chauds de la dernière journée

Copyright -Via le Twitter de l'UEFA

Copyright -Via le Twitter de l'UEFA

La dernière journée de la Ligue Europa devrait être prometteuse. Plusieurs équipes seraient fixés soit sur leur qualification, soit sur le classement dans leur groupe comme c’est le cas de l’Olympique Lyonnais qui joue la finale de son groupe face à l’Atalanta Bergame.

Groupe A :

Invaincu sur les cinq premières journées et déjà qualifié, Villarreal, leader avec 11 points reçoit le Maccabi Tel Aviv dernier du groupe. Le Slavia Prague, deuxième avec huit points, veut de son côté assurer sa qualification lors de la réception d’Astana (sept points).

Groupe B :

Leader avec 10 points, le Dynamo Kiev veut gagner pour sécuriser la première place du groupe. La formation russe reçoit son dauphin, le Partizan Belgrade (huit points). Les Albanais de Skënderbeu Korçe (cinq points) ont encore une mince chance pour se qualifier, lorsqu’ils se déplacent chez les Young Boys Berne (trois points).

Groupe C :

Le Sporting Braga (dix points) a déjà sa qualification en poche mais doit gagner contre l’Istanbul Basaksehir (troisième, cinq points) pour rester premier. Ludogorets (deuxième, huit points), en voyage à Hoffenheim, doit valider son ticket.

Groupe D :

L’AC Milan est leader avec ses 11 points et est sur de terminer leader quelque soit le résultat de son match face à Rijika. L’AEK Athènes (deuxième, sept points) se déplace chez l’Austria Vienne, troisième avec quatre points.

Groupe E :

Lyon et l’Atlanta Bergame est l’une des affiches de cette dernière journée. Les deux équipes sont qualifiées avec leurs 11 points et ils se disputent la première place du groupe.

Groupe F :

Le FC Copenhague (six points) joue sa qualification lorsqu’il se déplace chez le heriff Tiraspol, premier du groupe avec neuf points. Le Lokomotiv Moscou, deuxième (huit points) doit assurer face aux Tchèques du Fastav Zlin, déjà éliminés.

Groupe G :

Le Steaua Bucarest, leader et qualifié, doit finir le travail pour garder sa première place, en jouant face au troisième Lugano (six points). Le Viktoria Plzen (neuf points) est le plus proche d’une qualification en se déplacent en Israël, à l’Hapoël Beer Sheva, dernier de la poule avec quatre points.

Groupe H :

Arsenal est sûr de terminer leader et les 3 autres équipes du groupe peuvent encore nourrir l’espoir de se qualifier. L’Etoile Rouge de Belgrade reçoit le FC Cologne (6 points chacun) tandis que le BATE Borisov a toujours une chance (5 points).

Groupe I :

L’Olympique de Marseille (sept points) reçoit les Autrichiens de Salzbourg (onze points). Konyaspor (cinq points), qui joue au Vitoria Guimaraes (quatre points), est toujours dans la course pour se qualifier.

Groupe J :

L’Athlético Bilbao, deuxième avec huit points, se déplace chez les Ukrainiens du Zorya Lougansk (troisième, six points). Le surprenant leader suédois Ostersunds FK (dix points) joue au Hertha Berlin, déjà éliminé, pour assurer sa première place.

Groupe K :

Les Aiglons de Nice, déjà qualifiés, seront en voyage à Vitesse Arhnem, dernier avec deux points. Avec un total de treize points, la Lazio est sûr de terminer premier quelque soit le résultat de son déplacement à Zulte Waregem (troisième, quatre points).

Groupe L :

Le déplacement du Zénith Saint-Pétersbourg à la Real Sociedad s’annonce des plus périlleux. Les russes, leaders avec 13 points, se frottent à leur dauphin basque, qui n’a pas abdiqué pour la première place du groupe.