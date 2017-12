Ligue Europa (Phase de groupes) : Les compos probables de Vitesse Arnhem - Nice

Découvrez les compositions probables du Vitesse Arnhem et de Nice, qui s'affrontent ce jeudi soir en Ligue Europa (21h05).

Déjà qualifié, Nice ne peut plus terminer en tête du groupe K, place dévolue à la Lazio Rome. C’est donc l’esprit léger que les troupes de Lucien Favre se déplacent sur le terrain du Vitesse Arnhem ce jeudi soir en Ligue Europa (21h05). Pour ce match, l’entraîneur niçois devrait faire tourner. L’événement pourrait être la grande première cette saison de Wylan Cyprien, de retour après de longs mois d’absence et cette grave blessure au genou. Des visages peu vus cette saison comme ceux de Malang Sarr et Racine Coly sont aussi attendus sur le pré. Les compos probables Vitesse Arnhem : Pasveer – Lelieveld, Kashia (cap), Miazga, Faye, Büttner – Bruns, Mount, Colkett – Castaignos, Matavz Nice : Cardinale – Burner, Dante (cap), M.Sarr, Coly – Koziello, Makengo, Cyprien – Srarfi, Plea, Lusamba