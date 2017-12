Ligue Europa (Phase de groupes) : Les compos probables d'Atalanta Bergame - Lyon

Découvrez les compositions probables d'Atalanta Bergame - Lyon, l'affiche du soir en Ligue Europa (19h00).

A égalité de points avant la dernière journée ce jeudi soir (19h00), l’Atalanta Bergame et l’Olympique Lyonnais se retrouvent en Italie pour se disputer la première place du groupe E de Ligue Europa. Les locaux partent avec un léger avantage puisqu’un match nul leur suffirait pour terminer en tête et donc faire partie des têtes de série pour le tirage au sort des 16emes de finale. Pour ce match, Bruno Genesio est privé de Bertrand Traoré et Jérémy Morel, blessés, et devrait opérer un léger turnover. On attend du changement sur les côtés de la défense et au milieu, où Lucas Tousart et Houssem Aouar pourraient souffler. Les compos probables Atalanta : Berisha – Toiloi (cap), Caldara, Palomino – Castagne, Cristante, Freuler, Spinazzola – Ilicic, Cornelius, Kurtic Lyon : A.Lopes – Rafael, Marcelo, M.Diakhaby, F.Mendy – Ferri, Ndombélé – Cornet, Fekir (cap), Depay – Mariano