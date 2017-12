Ligue Europa (Phase de groupes) : La surprise Astana, Tiraspol chute

Retrouvez les premiers résultats de phase de poules de Ligue Europa. A noter les qualifications de l'AEK Athènes ou encore du Lokomotiv Moscou.

Groupe A : Astana élimine le Slavia Prague D’ores et déjà qualifié pour les 16emes de finale, Villarreal a terminé cette phase de poules par un revers à la maison contre le Maccabi Tel-Aviv (1-0, Nick Blackman). Une défaite qui n’empêche pas le sous-marin jaune de terminer à la première place de Groupe A, avec une longueur d’avance sur… Astana. Grâce à leur victoire sur la pelouse du Slavia Prague (1-0, Marin Anicic), les Kazakhs créent la surprise de la soirée en éliminant les Tchèques. Groupe B : Kiev garde la première place Grâce à des buts de Mykola Morozyuk et de Junior Moraes (auteur d’un triplé), le Dynamo Kiev a tranquillement disposé du Partizan Belgrade (qui avait la possibilité de lui ravir la première place de la poule). Dans l’autre rencontre de la soirée, Berne s’est imposé à la maison contre Skënderbeu (2-1). A noter le but de l’ancien Parisien Guillaume Hoarau. Groupe C : Ludogorets accompagne Braga Malgré sa victoire contre Braga (2-1, Edin Visca et Emre Belozoglu sur penalty), qui était d’ores et qualifié avant cette dernière journée), Istanbul Basaksehir doit se contenter d’une troisième place synonyme d’élimination. Les Turcs terminent cette phase de poules avec une longueur de retard sur Ludogorets, qui ramène un match nul précieux de son déplacement pour affronter Hoffenheim (1-1). Les coéquipiers de Claudio Keserü peuvent remercier Wanderson, auteur du but de l’égalisation peu après l’heure de jeu. Groupe D : Cela passe pour l’AEK Athènes Assuré de poursuivre l’aventure européenne, le Milan AC avait décidé de faire tourner ce jeudi soir et cela s’est traduit par une défaite 2-0 contre Rijeka. En dépit de ce succès de prestige face aux Rossoneri, les Croates sont néanmoins éliminés. Avec son match nul sur le terrain de l’Austria Vienne (0-0), c’est en effet l’AEK Athènes qui va accompagner les troupes de Gennaro Gattuso en seizièmes de finale. Groupe E : L’Atalanta gagne la finale contre l’OL Alors que l’Apollon Limassol s’est lourdement incliné face à Everton (3-0, Ademola Lookman X2 et Nikola Vlasic), l’Atalanta Bergame a remporté la finale de la poule contre l’OL. Avec une réalisation d’Andrea Petagna (10eme), ce sont les Nerazzurri qui terminent en tête de ce Groupe E. Groupe F : Le Lokomotiv et Copenhague à l’arraché Premier avant cette dernière journée de la phase de poules, le FC Sheriff est aujourd’hui éliminé de la Ligue Europa. Battus à la maison par le FC Copenhague (2-0, et Pieros Sotiriou et Michael Lueftner), les Moldaves chutent à la troisième place en raison d’une moins bonne différence de buts sur les Danois. Avec son succès contre le FC Zlin (2-0, Aleksey Miranchuk et Jefferson Farfan), le Lokomotiv Moscou termine, quant à lui, en première position du Groupe F.