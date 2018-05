Ligue Europa - OM : Steve Mandanda trop juste, Yohann Pelé encore titulaire

Rudi Garcia a annoncé mercredi en conférence de presse que Yohann Pelé serait à nouveau titulaire dans le but de l'OM pour la demi-finale retour de Ligue Europa contre le RB Salzbourg jeudi (21h05). Malgré sa présence dans le groupe marseillais, Steve Mandanda est trop juste pour tenir sa place.

Si Steve Mandanda figure dans le groupe de l’OM et est bien du déplacement à Salzbourg en vue de la demi-finale retour de Ligue Europa jeudi (21h05), il ne devrait pas être titulaire dans le but marseillais. Rudi Garcia a assuré mercredi en conférence de presse que le gardien international français était encore trop juste pour débuter. Victime d’une déchirure à la cuisse droite à Dijon fin mars (1-3), Mandanda devait alors être indisponible entre 4 et 6 semaines. S’il est bien dans les temps, il pourrait faire son retour à la compétition pour la réception de Nice dimanche (21h05). En attendant, et sauf coup de bluff de Garcia, c’est Pelé qui devrait à nouveau garder la cage olympienne ce jeudi. Ce sera sa 19eme apparition de la saison toutes compétitions confondues, sa 8eme en Ligue Europa.