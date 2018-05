Ligue Europa - OM : Les Marseillais disputent-ils le match le plus important de leur carrière à Salzbourg ?

Aux portes de la finale de la Ligue Europa, l’Olympique de Marseille n’a plus qu’un obstacle à éviter pour valider son billet pour Lyon, le 16 mai prochain. A Salzbourg, c’est dire si le match que les Marseillais vont jouer est important. Jusqu’à être le plus important de leur vie ?

Si vous leur posez la question directement, ils prendront sans doute toutes les précautions du monde au moment de vous répondre. Histoire de ne pas se mettre trop de pression, et de ne pas ajouter de l’enjeu à un événement qui n’en manque déjà pas. Pourtant ce jeudi soir à Salzbourg en demi-finale retour de la Ligue Europa (21h05), la grande majorité des joueurs de l’Olympique de Marseille vont bien disputer le match le plus important de leur carrière jusqu’à présent. C’est d’autant plus évident pour des éléments comme Yohann Pelé, Bouna Sarr, Lucas Ocampos, Frank Zambo Anguissa, voire Clinton Njie, que rien ne prédestinait à pareille aventure il y a encore quelques mois.

Un sommet pour Thauvin, un rêve de gamin pour Lopez

Mais pour quelques autres joueurs marseillais, dont le statut est différent de leurs coéquipiers précédemment cités, l’importance de la rencontre ce jeudi soir en Autriche est au moins aussi conséquente. Pour Florian Thauvin, en pleine progression cette saison, cette demi-finale retour doit être celle qui lui permette d’atteindre une sorte de sommet dans son parcours olympien avant, peut-être, de s’envoler plus haut. Pour Maxime Lopez, c’est un rendez-vous qui peut lui permettre d’entrer dans l’histoire de son club de toujours. Car malgré une sixième demi-finale européenne et un record d’affluence historique au Vélodrome, l’aventure laisserait un goût d’inachevé en cas d’échec aux portes du Groupama Stadium de Lyon. « C’est bien, mais ce n’est pas suffisant », a rappelé Rudi Garcia en conférence de presse mercredi soir.

Les cadres pour garder la tête froide

En revanche, pour les cadres de ce vestiaire, cette demi-finale retour, aussi excitante soit-elle, ne représentera qu’un gros match parmi tant d’autres. On pense évidemment à Luiz Gustavo, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich et demi-finaliste de la Coupe du Monde à domicile (avec la triste conclusion qu’on connait). On pense, aussi, à Adil Rami, vainqueur de la compétition en 2016 avec le FC Séville, et à Dimitri Payet, finaliste de l’Euro 2016 avec la France il y a un peu moins de deux ans. Même Rolando, qui a gagné cette Ligue Europa en 2011 avec Porto, et Valère Germain, qui a connu une demi-finale de Ligue des Champions avec Monaco la saison passée, ont connu un frisson encore plus grand. Sans compter Steve Mandanda, dernier représentant des champions de France 2010 dans cet effectif. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si ce celui-ci a fait le voyage avec ses partenaires alors qu’il est encore trop juste pour être aligné. Cette expérience, ce sang-froid, c’est presque une denrée rare à ce niveau de la compétition.