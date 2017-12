Ligue Europa - OM / Andoni Zubizarreta : « Braga, une très bonne équipe »

Andoni Zubizarreta invite à la méfiance après le tirage au sort des 16emes de finale de la Ligue Europa qui a vu Marseille hériter de Braga.

Andoni Zubizarreta (directeur sportif de Marseille), au micro de beIN Sport « Il restait Arsenal qui était un peu plus dur que Braga. Mais ça reste une très bonne équipe. On a déjà joué Guimaraes en poule mais il faudra monter le niveau pour tenter de se qualifier. Pour y arriver, il faut rester en équipe comme on a pu le faire dimanche contre Saint-Etienne. On a eu la possession, des joueurs offensifs. Mais, on a l’avantage de pouvoir jouer dans différentes situations que ce soit la possession ou la contre-attaque. Quand on joue une compétition, c’est pour la jouer à fond. Après, il y a beaucoup de coupes donc il faudra tout faire pour être au bout en mai. »