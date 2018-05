Ligue Europa - OM / Adil Rami : « On pourrait encore être à jamais les premiers »

Adil Rami n’a pas caché son excitation et son bonheur avant de disputer la demi-finale retour de Ligue Europa ce jeudi soir à Salzbourg (21h05). Mais le défenseur de l’OM appelle néanmoins au respect et à la prudence.

Adil Rami, après la victoire du match aller, vous êtes resté extrêmement calme…

J’aborde ce match avec beaucoup de respect pour cette équipe de Salzbourg. On a une équipe assez jeune et j’ai eu peur qu’on s’enflamme. Notre meilleure préparation est de rester concentrés sur le terrain et de ne pas trop en faire médiatiquement.

Qu’avez-vous ressenti en quittant la Commanderie mercredi après-midi, en voyant tous ces supporters rassemblés pour vous encourager ?

Cela fait chaud au cœur. Sur le moment je veux profiter de la situation, mais comme joueur il faudra répondre présent sur le terrain. On a les supporters qui nous poussent, mais nous on doit rester concentrés, calmes, et être prêts au bon moment demain.

Rami : « Marseille c’est un petit peu une équipe de France bis »

Que vous inspire ce soutien populaire qui vient de toute la France ?

Marseille, c’est un petit peu une équipe de France bis. Nous avons le meilleur public de France et on essaye d’être à la hauteur de cela.

Marco Rose a aussi promis une belle ambiance à la Red Bull Arena jeudi soir…

Pour un joueur et un compétiteur, c’est toujours bien de jouer ce genre de matchs. Il y aura de la pression, ce sera un beau match. On a déjà connu cela à Bilbao, c’est toujours plaisant. A nous d’en profiter pour prendre du plaisir. Mais on sait qu’on va quand même souffrir.

Vous qui avez déjà gagné la Ligue Europa, comment abordez-vous cette échéance ?

C’est un rêve de gagner un titre de cette envergure avec l’OM. A titre individuel et collectif, on pourrait encore être « à jamais les premiers » sur ce domaine-là. Mais on en est encore loin.

Rami : « On veut en profiter un maximum »

Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

On se sent impatients surtout. On est excités. On a envie de jouer ce match rapidement parce qu’on est conscients de là où on est aujourd’hui. On veut en profiter un maximum.

N’avez-vous pas été perturbé par la suspension infligée par la commission de discipline la semaine dernière ?

Non, car on a réussi à faire un match plutôt propre contre Salzbourg la semaine dernière, deux jours après la décision. En grand fan d’IAM, je vais vous dire : « Demain c’est loin ». Tout ce qui se passe dans la presse, avec (Jean-Michel) Aulas, j’en suis loin. Je serai sur le terrain demain, on verra la suite après.