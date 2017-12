Ligue Europa - Nice : Wylan Cyprien enfin de retour dans le groupe

Wylan Cyprien figure parmi les 19 joueurs convoqués par Lucien Favre pour le déplacement de Nice chez le Vitesse Arnhem jeudi en Ligue Europa (19h00). Une première depuis son retour de blessure.

Neuf mois quasiment jour pour jour après sa dernière apparition avec l’équipe première de Nice, Wylan Cyprien pourrait bien faire son retour à la compétition ce jeudi. Le milieu figure bien parmi les 19 joueurs convoqués par Lucien Favre pour le déplacement de l’OGCN sur la pelouse du Vitesse Arnhem jeudi (21h05). Une première depuis son retour à l’entraînement, effectif depuis un mois, avec au passage deux apparitions avec la réserve. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou à Caen en mars, Cyprien avait jusqu’alors participé à l’excellente saison de Nice, avec huit buts et trois passes décisives en 29 matchs de L1. Suffisant pour imaginer que sa reprise devrait le plus grand bien aux Aiglons, déjà qualifiés pour les 16emes de finale de la Ligue Europa, mais mal en point en L1 (12emes).

Nice sans les cadres

Ce match aux Pays-Bas étant sans enjeu pour les Niçois, assurés de terminer à la deuxième place du groupe K, Favre a opéré un large turnover. Huit des dix joueurs de champ titulaires contre Nice le week-end dernier (3-1) sont laissés au repos, de Mario Balotelli à Allan Saint-Maximin, en passant par Christophe Jallet, Pierre Lees-Melou, Jean-Mickaël Seri ou encore Arnaud Souquet. Suspendu en championnat, Dante encadrera un groupe très rajeuni. Il y aura maints joueurs issus du centre de formation, comme Gautier Lloris et Romain Perraud. Recrutés l’été dernier, Racine Coly et Jean-Victor Makengo seront aussi du voyage. Même chose pour Lamine Diaby-Fadiga, jeune attaquant de 16 ans.

Le groupe niçois contre le Vitesse Arnhem

W.Benitez, Cardinale, Clémentia – Dante, M.Sarr, Burner, Marlon, G.Lloris, R.Coly – Cyprien, Koziello, N.Mendy, Lusamba, Walter, Makengo, Perraud – Diaby-Fadiga, Pléa, Srarfi