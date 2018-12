Ligue Europa - Marseille / Rudi Garcia : « Je ne veux pas blâmer les joueurs »

La première étape européenne de la saison 2018-19 de la PES League s'est déroulée les 7 et 8 décembre derniers à Liverpool. Alors que deux Français étaient en lice, c'est le double champion du monde, l'Italien "Ettorito", qui a marqué la compétition en remportant à la fois le tableau individuel et le tableau co'op.

EU S1 Co-Op Champion ✅ EU S1 1v1 Champion ✅@ETTORITO completes the clean sweep with a 4-0 win over @TheSVenom! pic.twitter.com/XdwNSIUTZN — PES League (@pesleague) 8 décembre 2018

Parcours contrasté pour le camp français

The full time whistle blows and we have our EU S1 Co-Op champions! Congratulations to Broken Silence who beat AS Monaco Esports 5-1 and qualify for the #PESLeague World Finals! pic.twitter.com/o9qsULVbEG — PES League (@pesleague) 7 décembre 2018

C'est ce qu'on appelle un patron. Un grand patron même. Taillé, costumé pour ce rôle. Non content d'avoir écrit l'histoire l'été dernier, à Barcelone, en remportant à la fois le titre mondial en individuel mais aussi en coopération avec son équipe italo-espagnole "Broken Silence", Ettore Giannuzzi, dit " Ettorito " a remis ça sur le premier Major - comprenez tournoi majeur - de la toute nouvelle saison de la PES League , édition donc 2018-19.Le joueur italien, désormais représentant esportif du Celtic Glasgow, a tout simplement "roulé" sur la 1ère Régionale Européenne, qui réunissait les 16 meilleurs joueurs du Vieux Continent en Angleterre, à Liverpool. Plus exactement 14, car deux d'entre eux n'ont pas pu défendre leurs chances, la faute à une non-obtention de leur visa, condition sine qua none pour pénétrer sur le sol anglais. "Ettorito" s'est imposé en finale contre l'une des révélations de ce tournoi, l'Allemand "S-Venom", joueur de la formation esport Mkers.Comme le voulait le règlement des finales nationales de chaque pays, disputé sur une journée en ligne, les deux finalistes de chaque tournoi qualificatif étaient présents à Liverpool. Pour la France, ce sont le numéro un mondial sur PES 2018 , le Nordiste Jérémy " Tiomit " Bruniaux et Sami Boudjelida, dit "Bounti27" qui étaient chargés de défendre les couleurs tricolores. Le premier s'est incliné en demi-finale face à "S-Venom", alors que le second n'a pas passé le cut des poules. Pas plus que le champion du monde PES 2010 et franco-portugais Christopher Maduro Morais, qualifié avec le Portugal.Le camp français a fait mieux en co'op (3 vs 3), en se hissant jusqu'en finale avec le trio formé par les joueurs de l' AS Monaco eSports , articulé autour du double champion du monde (2015, 2016) Walid Rachid Tebane, épaulé par ses anciens coéquipiers de la Neo eSports, Lotfi Derradji et Jérémy Jaeger. Mais l'équipe monégasque s'est incliné sur la dernière marche devant... "Ettorito" et sa formation de "Broken Silence", composée de son compatriote et coéquipier au Celtic Luca Tubelli et le joueur du FC Barcelone, Alex Alguacil. Prochain rendez-vous pour la PES League ? En fin d'année, avec le lancement de la saison 2.