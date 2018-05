Ligue Europa – Marseille : La Ligue 1 félicite l’OM

Unanimes, les différents protagonistes de la Ligue 1 ont tenu à féliciter l’OM au lendemain de sa qualification pour la finale de la Ligue Europa. Christophe Galtier, Patrice Garande ou encore Claudio Ranieri ont immédiatement apporté leur soutien aux Olympiens après cette performance historique.

Bien que toutes les écuries de Ligue 1 n’ont pas officiellement félicité l’OM, bon nombre d’entre elles ont tenu à souligner la performance des Olympiens au lendemain de la qualification pour la finale de la Ligue Europa. Le Téfécé, Montpellier, Guingamp, Caen… Ils ont tous réagi sur les réseaux sociaux pour célébrer cet événement attendu par le foot français depuis quatorze ans. En conférence de presse, Christophe Galtier (LOSC), Claudio Ranieri (FC Nantes) ou encore Patrice Garande (SM Caen) ont personnellement félicité Rudi Garcia et ses joueurs pour ce beau parcours à moins de deux semaines d’une finale historique.

Galtier : « Pour le foot français, c’est une très bonne chose que Marseille atteigne une finale »

Natif de Marseille, Christophe Galtier a forcément vécu ce moment avec un regard particulier même s’il s’est refusé de l’apprécier en tant que « Marseillais ». L’entraîneur du LOSC a félicité son homologue phocéen tout en rappelant l’importance d’un tel événement pour le foot français. « Je voudrais tout d’abord féliciter Rudi Garcia et l’OM, a-t-il lâché pour débuter. C’est un clin d’oeil. Cela n’a rien à voir avec mes origines. Pour le foot français, c’est une très bonne chose que Marseille atteigne une finale. J’ose espérer que tous les acteurs du foot français seront derrière l’OM pour cette finale-là, comme je le suis Les gens sont conscients de la performance accomplie par les joueurs de Rudi (Garcia) et accessoirement par celle de Dimitri (Payet). J’aimerais que tout le monde prenne la mesure de cet événement. »

Ranieri : « C’est bien pour le foot français »

Sur la même longueur d’onde que son homologue lillois, Claudio Ranieri n’a pas oublié de féliciter Rudi Garcia pour ce parcours en Coupe d’Europe. « Je souhaite adresser mes félicitations à l’OM et à Rudi Garcia. C’est bien pour le football français. » Toujours classe le Mister. Même son de cloche pour Bruno Genesio qui voit « une bonne chose » dans la qualification de Marseille. « Il faut féliciter l’OM. » Du côté de Caen, on a également vibré au rythme marseillais jeudi soir. Présent en conférence de presse avant la réception de Monaco dimanche (36eme journée, 17h00), Patrice Garande a souligné l’abnégation et la hargne des Olympiens. « Je trouve ça fantastique pour le foot français et pour le club, s’est enthousiasmé le Normand. On sait ce que la Coupe d’Europe représente pour Marseille. Jeudi soir, j’ai vibré, il n’y a que le foot pour nous donner ça. On ne peut pas dire que ça a été un match exceptionnel, mais le scénario fait qu’à la fin il y avait une émotion incroyable. Ils ont gagné ce match avec les tripes ! La finale, ce sera un sacré un match, un combat. Une équipe française en finale, je trouve ça fantastique ! »

Voilà c’est fait… Félicitations @OM_Officiel pour cette superbe qualification! Quelque chose nous dit que vous serez bien accueillis au @GroupamaStadium… 😈#TousChezJeanMipic.twitter.com/WnmLzS8Tod — Toulouse FC (@ToulouseFC) 3 mai 2018

Félicitations @OM_Officiel 👏

Bonne chance pour la finale 🤞 https://t.co/e26DDNX0eA — MHSC (@MontpellierHSC) 3 mai 2018