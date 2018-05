Ligue Europa – Marseille / Bernard Tapie : « En finale, les Marseillais n’auront rien à perdre »

Bernard Tapie, qui lutte actuellement contre un cancer de l’estomac, n’a pas manqué de revenir, dans une interview accordée à L’Equipe, sur la qualification de l’Olympique de Marseille en finale de la Ligue Europa.

Même gravement malade, la passion est toujours là. Atteint d’un cancer de l’estomac, Bernard Tapie était dans son lit mais bien présent devant sa télé, ce jeudi soir, pour assister à la qualification de l’Olympique de Marseille en finale de la Ligue Europa, aux dépens du RB Salzbourg. Dans une interview accordée au quotidien L’Equipe ce samedi, le natif de Paris a partagé son ressenti quant à cette nouvelle page européenne qui s’écrit pour son club de cœur : « Ce que je vis avec l’OM, en ce moment, m’aide dans des proportions incroyables ». Bien qu’extrêmement fatigué à cause de sa maladie, Bernard Tapie a tenu à regarder la rencontre jusqu’au terme des 120 minutes de jeu, certainement aidé par l’adrénaline du moment : « D’habitude, à 21 heures, je suis « mort » et je dors, même si les cachets m’aident. Mais hier soir (jeudi soir), je ne me suis pas endormi avant 1 heure du matin. »

Tapie : « Le club a de nouveau grandi »

Il y a 25 ans, la formation phocéenne, avec aux commandes… Bernard Tapie, disputait et remportait la finale de la Ligue des Champions (1-0 contre le Milan AC). Aujourd’hui, Marseille en est à sa cinquième finale européenne et l’homme d’affaires aborde la suite avec sérénité : « A partir de là, rien ne sera décevant. Ma lecture de l’événement, c’est que le club a de nouveau grandi et a fait son retour dans les cœurs des gens. (…) Tout est reparti et ce ne sera pas balayé pour la finale, quel que soit le résultat, à condition de faire un grand match et ne pas en garder sous le pied. C’est la seule mission qu’on attend des joueurs ».

Tapie « Aulas va donner une leçon a tous ceux qui n’ont pas compris comment il fonctionne »

L’ancien dirigeant de 75 ans n’a pas manqué de prodiguer quelques conseils à l’OM en vue de cette finale, qui se déroulera le 16 mai prochain à Lyon, contre l’Atlético Madrid : « Une rencontre de ce niveau doit créer de la décontraction et de la concentration, ce qu’on a réussi à faire en 1993. L’environnement doit refléter la recherche de ces deux vertus. D’autant plus qu’ils n’auront rien à perdre. Cela doit se ressentir dans leur manière d’aborder le match et surtout dans leur manière de jouer. » Enfin, la rivalité entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud, les présidents lyonnais et marseillais, n’a pas manqué non plus de le faire réagir : « Aulas est mon ami et c’est un garçon très intelligent. On le connait. Il va donner une leçon à tous ceux qui n’ont pas compris comment il fonctionne : je vous parie qu’il va tout faire pour que le stade soit rempli et que les gens encouragent Marseille. Moi, c’est ce que je ferais… Et je pense qu’il va le faire ».