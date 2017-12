Ligue Europa - Lyon / Bernard Lacombe : « Je ne voulais pas ce tirage »

Bernard Lacombe n'a pas caché sa déception après le tirage au sort des 16emes de finale de la Ligue Europa, qui verront Lyon défier Villarreal.

Bernard Lacombe (représentant de l’OL), au micro de beIN Sport : « Villarreal fait beaucoup penser au jeu du Barça. Il joue un très beau football et avant le tirage, je disais que je ne voulais pas ce club. C’est une très bonne équipe qui est bien placée en Liga. C’est un match dur et important mais la finale est chez nous donc si on veut aller au bout, il faudra faire le nécessaire. Ce ne sera pas facile contre une équipe qui joue à l’espagnole. Il faudra être solide défensivement car c’est une équipe très très forte il ne faut pas se mentir. Mais, on ne sait pas ce que ce sera dans deux mois. »