Ligue Europa : Les équipes qualifiées pour les 16emes de finale

La phase de groupes de la Ligue Europa étant terminée, il est temps de faire un point afin de savoir quelles équipes sont qualifiées pour les seizièmes de finale. Les premiers de chaque poule (ainsi que les quatre meilleurs troisièmes de la Ligue des Champions) seront tête de série au moment du tirage au sort, qui aura lieu lundi prochain (13h). L’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice ne disposeront pas de ce statut, au même titre que les autres deuxièmes de groupe (ainsi que les quatre moins bons troisièmes de C1).

LIGUE EUROPA 2017-2018 Qualifiés pour les seizièmes de finale Têtes de série : Villarreal (ESP), Dynamo Kiev (UKR), Braga (POR), Milan AC (ITA), Atalanta Bergame (ITA), Lokomotiv Moscou (RUS), Viktoria Plzen (RTC), Arsenal (ANG), Red Bull Salzbourg (AUT), Athletic Bilbao (ESP), Lazio Rome (ITA), Zenit Saint-Pétersbourg (RUS), CSKA Moscou (RUS), Sporting Portugal (POR), Atlético Madrid (ESP), RB Leipzig (ALL) Non têtes de série : Astana (KAZ), Partizan Belgrade (SER), Ludogorets Razgrad (BUL), AEK Athènes (GRE), Lyon (FRA), Copenhague (DAN), FCSB (ROU), Etoile Rouge de Belgrade (SER), Marseille (FRA), Östersunds (SUE), Nice (FRA), Real Sociedad (ESP), Naples (ITA), Borussia Dortmund (ALL), Spartak Moscou (RUS), Celtic Glasgow (ECO)