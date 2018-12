Ligue Europa : Le Milan AC ne verra pas les 16emes de finale, le Celtic Glasgow passe de justesse

L’Olympique de Marseille devait laver son honneur pour son dernier match européen de la saison. La réception des Chypriotes de Limassol semblait être une occasion rêvée pour cela. Mais à l’image de leur campagne de Ligue Europa catastrophique, les Phocéens sont une dernière fois passés à côté de leur match (1-3).

Le debrief

Tops et flops

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

EUROPA LEAGUE (6eme journée) / MARSEILLE – APOLLON LIMASSOL : 1-3

Marseille

Apollon Limassol

Avant ce soir, jamais l’Apollon Limassol n’avait remporté de match européen à l’extérieur. Jamais non plus un club français n’avait achevé la phase de groupes de la Ligue Europa avec un seul petit point au compteur. C’était avant la campagne 2018-2019 de l’Olympique de Marseille. Rudi Garcia avait pourtant profité d’un calendrier déchargé de deux matchs de championnat en raison du mouvement des gilets jaunes (dimanche dernier à St-Etienne et dimanche prochain contre Bordeaux) pour aligner son équipe-type, hormis en défense et dans le but.Malgré ce renouvellement derrière, les errements de l’OM ont vite refait surface. Kamara a laissé l’OM à dix et mené au bout de dix minutes, malgré un joli plongeon d’Escales sur le penalty de Maglica. Piqués dans leur orgueil, les Phocéens ont vite réagi par l’intermédiaire de l’inévitable Thauvin, encore buteur. Ils ont même réussi à exercer un gros pressing sur l’arrière-garde chypriote, parfois empruntée dans la relance. Avant de retomber dans leurs travers à la demi-heure de jeu, sur un caviar de Stylianou pour Maglica, bien seul au second poteau pour remettre l’Apollon devant à la pause. Les derniers espoirs marseillais ont vite été douchés, peu avant l’heure de jeu, par ce même Stylianou, auteur d’une demi-volée croisée exceptionnelle depuis son côté droit.Un geste magnifique qui a sans doute rappelé aux supporters marseillais la frappe de Pavard contre l’Argentine. Et sans doute remémoré des souvenirs d’un printemps européen et d’un été mondial en forme de parenthèse enchantée. Pendant ce temps, les coéquipiers de Payet n’ont fait que buter sur une défense chypriote parfaitement organisée, s’attirant les sifflets d’un Orange Vélodrome qui sonnait bien creux ce soir. La rencontre s’est terminée comme elle avait commencé, par un carton rouge marseillais (adressé à Ocampos), plus anecdotique celui-ci. Le calvaire marseillais est terminé, après cinq défaites en six matchs, un zéro pointé à domicile et seize buts encaissés. Un bilan qui fait tâche pour le finaliste de la dernière édition de la compétition.Penalty marqué par Anton Maglica pour Limassol ! Kamara accroche Schembri dans la surface en position de dernier défenseur. L’attaquant croate frappe fort sur la gauche. Escales se détend bien mais est un peu trop court ! Cela démarre très mal pour les Marseillais !But de Florian Thauvin pour Marseille ! Suite à un corner joué à deux côté droit, Lopez adresse un bon centre à l'entrée des six mètres. Seul au cœur de la défense chypriote, Thauvin rabat le ballon de la tête et trompe la vigilance de Vale.But d'Anton Maglica pour Limassol ! Le doublé pour lui ! Schembri joue le une-deux avec Bru pour déposer Gustavo côté droit et centrer au second poteau pour Maglica, libre de tout marquage pour battre Escales de la tête.Tir cadré de Lucas Ariel Ocampos ! Joli déboulé de Thauvin côté droit, qui s'appuie sur Payet pour lancer Ocampos au coeur de la surface de réparation chypriote. L'Argentin se jette pour reprendre le ballon mais bute sur Bruno Vale, décisif juste avant la pause.Tir non cadré d’Adil Rami ! Aux 20 mètres, Payet frappe le coup-franc et trouve la tête de Rami au second poteau. La tentative du défenseur central olympien passe juste au-dessus du but de Bruno Vale.But de Marios Stylianou pour Limassol ! Quelle demi-volée croisée exceptionnelle du milieu chypriote ! Le centre de Vasiliou côté gauche est repoussé par Caleta-Car au second poteau. Stylianou reprend parfaitement du droit le ballon, qui termine sa course dans la lucarne gauche d'Escales, impuissant.Antona fait souffrir le martyr à une défense marseillaise recomposée. Après un penalty plein de sang-froid, l’attaquant croate de l’Apollon s’est ensuite parfaitement démarqué au second poteau pour signer un doublé de la tête. Disponible et percutant, il a grandement contribué au succès chypriote.Marioss’est illustré par un magnifique but « à la Pavard » en début de deuxième période, enterrant les derniers espoirs phocéens. Cerise sur le gâteau d’un match exceptionnel du milieu droit chypriote, auteur d’une passe décisive et de quelques débordements d’école dans le dos de Gustavo.Seule bonne nouvelle côté olympien, Floriana confirmé ses talents de finisseur au cœur de la surface de réparation. De la tête, il a permis aux locaux d’égaliser, avant de s’éteindre comme ses coéquipiers.Boubacara commis l’irréparable d’entrée, sans aucune chance de pouvoir jouer le ballon. Il semble encore un peu jeune pour assumer les responsabilités que lui a confié son entraîneur.Repositionné arrière gauche suite à l’expulsion du dernier cité, Luiza pris le bouillon ce soir face à Stylianou et consorts. Le Brésilien n’est pas à la fête en ce début de saison, loin de son niveau du dernier exercice, à l’image de son club.Lucass’est une nouvelle fois montré très généreux mais a fait trop de mauvais choix dans les zones de vérité, avant d’être expulsé dans le temps additionnel. L’Argentin n’a pas marqué de point pour être reconduit en attaque.Comme à son habitude, Rudi Garcia peste sur l’arbitrage. Mais pour une fois, il n’a pas tort ce soir. Schembri semble hors-jeu sur le ballon qui aboutit au penalty chypriote et à l’expulsion précoce de Kamara. Une erreur du trio arbitral roumain qui coûte cher aux Phocéens, qui n’avaient pas besoin de ça.Temps frais – Pelouse en bon état: R. Petrescu (: Thauvin (11eme) pour Marseille – Maglica (8eme s.p., 30eme) et Stylianou (56eme) pour l’Apollon Limassol: B. Sarr (60eme), Luiz Gustavo (64eme), Ocampos (70eme), Caleta-Car (90eme) pour Marseille – Roberge (49eme) pour l’Apollon Limassol: Kamara (7eme) et Ocampos (90eme) pour MarseilleEscales () – Sakai (), Rami (), Caleta-Car (), Kamara () – Luiz Gustavo (), Strootman () puis B. Sarr (59e), Lopez () – Payet (cap) () puis N’Jie (76e), Ocampos (), Thauvin () puis Radonjic (62e): Mandanda (g), Rolando, Amavi, Germain: R. GarciaBruno Vale () – Ouedraogo (), Roberge (), Kyriakou () – Vasiliou (cap) (), Bru () puis Papoulis (46e,), Markovic (), Stylianou () – Schembri () puis Faupala (59e), Maglica () puis Soumah (71e), Sardinero (: Kissas (g), Vasiliades, Spoljaric, Psychas: S. Avgousti