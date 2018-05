Ligue Europa : L’Atlético Madrid bat Arsenal et décroche son ticket pour la finale

L’Atlético Madrid s’est qualifié jeudi soir pour la finale de la Ligue Europa en dominant une inoffensive équipe d’Arsenal (1-0). Arsène Wenger a vécu sa dernière soirée européenne avec les Gunners.

Le debrief

Ultra dominateur et en supériorité numérique durant la majeure partie de la rencontre au match aller, Arsenal arrivait pourtant en position de faiblesse à Madrid ce jeudi soir, provisoirement éliminé à cause du but de Griezmann dans les derniers instants. Et pour sa possible dernière avec les Gunners sur la scène européenne, Arsène Wenger avait visiblement décidé de changer ses plans. Exit le jeu de possession, place à un bloc bas : volontaire ou pas, la tactique des Londoniens était diamétralement opposée à celle de la première manche. Et n’a pas vraiment fonctionné puisque Lacazette et ses coéquipiers n’ont jamais réellement inquiété Oblak dans le premier acte, ni dans leurs rares phases de possession, ni sur leurs contres trop lents. Dominateurs au milieu de terrain, les Colchoneros ne se sont pas rués sur le but adverse mais ont allumé quelques mèches. Diego Costa a lancé les hostilités d’un duel manqué face à Ospina (7eme). Mais l’Espagnol a clôturé la première mi-temps de la meilleure des manières en fixant, cette fois-ci, parfaitement le Colombien (45eme). Menés et orphelins de Laurent Koscielny, sorti sur blessure après dix minutes de jeu, les Gunners étaient véritablement dos au mur à la pause.

A la reprise, la formation de Diego Simeone est repartie un temps sur les mêmes bases, avant de laisser un peu plus le ballon aux Anglais. A partir de l’heure de jeu, Arsenal est redevenu Arsenal, reprenant le contrôle du cuir et étirant le bloc adverse sur la largeur. Mais les quelques tentatives des hommes de Wenger (52eme, 61eme, 63eme) ont longtemps été trop timides. En fait, seul Mkhitaryan a été capable de se créer une occasion franche, d’une demi-volée surpuissante (72eme). Le reste ? Rien ou presque. Les semblants de débuts d’opportunités ont été réduits à néant par les jambes d’un Godin ultra-présent ou encore de Gimenez. Diego Costa et Griezmann ont de leur côté continué sur leur lancée, se montrant très dangereux sur quelques fulgurances (67eme), et c’est logiquement que le premier a cédé sa place à Torres sur les rotules, mais surtout sous les ovations d’un public madrilène qui a explosé au coup de sifflet final. Une sortie par la petite porte pour des Gunners trop peu dangereux, qui ont certainement manqué leur qualification sur le match aller.

Le film du match

7eme minute

Diego Costa gagne son duel avec Koscielny puis devance un Monreal peu inspiré pour se présenter devant Ospina, légèrement excentré à droite. L’ancien attaquant de Chelsea lève la tête pour centrer mais finit par frapper, dans le petit filet gauche.

37eme minute

A la suite d’un cafouillage sur un coup-franc, Mustafi renvoie le ballon de la tête. Mais Koke rode aux 25 mètres et tente une volée du gauche qui passe proche du poteau droit d’Ospina

38eme minute

Sur un nouveau coup-franc tiré par Koke, Griezmann est astucieusement trouvé, contrôle du gauche, et tente une demi-volée en pivot qui passe encore tout proche du poteau droit.

45eme minute (1-0)

Sur un ballon degage de justesse par Oblak, l’Atlético part en contre et Griezmann hérite du ballon. Le Français rentre sur son pied gauche et ouvre pour Diego Costa, qui résiste au retour de Bellerin, fixe Ospina, et trompe le portier colombien d’une frappe du gauche.

52eme minute

Après un cafouillage dans la surface madrilène, Ramsey s’emmène le ballon dans la surface et, gêné par Thomas, ne cadre pas sa reprise en extension des six mètres.

61eme minute

Özil passe avec un contre favorable sur le côté gauche et centre fort devant le but. Godin repousse de justesse devant un Lacazette prêt à conclure dans le but vide.

63eme minute

Lacazette s’arrache pour récupérer le ballon, qui revient sur Xhaka aux 25 mètres. Le milieu des Gunners arme une puissante frappe à ras de terre, qu’Oblak repousse en se couchant rapidement sur sa gauche.

67eme minute

Après un énorme travail de Diego Costa dans la surface, Griezmann est trouvé à bout portant et frappe du gauche. Mais Chambers se jette pour contrer le ballon et sauver les siens.

72eme minute

Sur un ballon renvoyé par la défense madrilène, Mkhitaryan contrôle de la poitrine devant Koke et claque une puissante demi-volée, qui rase la barre transversale d’Oblak.

88eme minute

Torres hérite d’un ballon perdu et frappe en première intention et en pivot dans la surface. Il faut un bel arrêt d’Ospina pour empêcher l’Espagnol de faire le break.

Tops et flops



TOP 3

Auteur du but de la victoire, Diego COSTA a livré une performance de haute volée devant son public jeudi soir. L’Espagnol a pesé sur la défense, s’est créé des occasions et a libéré des espaces énormes à Griezmann. Un match plein.

Antoine GRIEZMANN n’a pas fait que profiter du travail de son compère sur la ligne d’attaque et lui a même rendu la monnaie de sa pièce en lui offrant un caviar sur l’ouverture du score. Fidèle à lui-même, le Français a été très précieux dans son travail défensif et s’est retrouvé avec justesse dans les quatre coins du terrain.

Si Arsenal n’a eu que peu d’opportunités de frapper au but, c’est aussi parce que Diego GODIN s’est montré très costaud derrière. Le défenseur madrilène a notamment été décisif sur un tacle empêchant Lacazette de reprendre devant le but vide une offrande d’Özil.



FLOP 3

Très bon au match aller dans son couloir droit, Hector BELLERIN n’a été que l’ombre de lui-même jeudi soir. Fautif car en retard sur le but de Diego Costa, le latéral n’a que très peu pesé offensivement et s’est régulièrement montré imprécis.

Danny WELBECK avait fait beaucoup de mal à la défense de l’Atlético au match aller mais n’a pas été capable de peser autant sur ce match retour. L’ailier anglais a même fait tout le contraire, ne prenant presque jamais le dessus sur Thomas.

Buteur à l’aller, Alexandre LACAZETTE a été plutôt juste dans ses remises et son jeu dos au but. Mais l’ancien Lyonnais ne s’est procuré aucune occasion et n’a jamais su faire la différence dans la défense madrilène. Trop léger pour l’attaquant de pointe d’une équipe devant arracher un ticket pour une finale…

Monsieur l’arbitre au rapport

Autoritaire, Monsieur Rocchi a distribué les cartons jaunes quand il le fallait et parfaitement géré cette demi-finale retour, disputée dans un esprit plutôt correct.

La feuille de match

Ligue Europa (Demi-finale retour) / ATLETICO MADRID – ARSENAL : 1-0

Estadio Metropolitano (66 000 spectateurs environ)

Temps sec – Pelouse en excellent état

Arbitre : G.Rocchi (6)

Buts : Diego Costa (45eme) pour l’Atlético Madrid

Avertissements : Gabi (52eme), Saul (70eme), Diego Costa (78eme) pour l’Atlético Madrid, Wilshere (42eme), Monreal (58eme), Mustafi (78eme) pour Arsenal

Expulsion : Aucune



Atlético Madrid

Oblak (6) – Thomas (6) puis Savic (90eme), Gimenez (6), Godin (cap) (7), L.Hernandez (5) – Vitolo (5) puis Correa (74eme), Saul (5), Gabi (6), Koke (6) – D.Costa (7) puis Torres (83eme), Griezmann (7)

N’ont pas participé : Werner (g), Olabe, Filipe Luis, Gameiro

Entraîneur : D.Simeone



Arsenal

Ospina (5) – Bellerin (4), Mustafi (6), Koscielny (non note) puis Chambers (10eme) (6), Monreal (4) – Ramsey (4), Xhaka (4), Wilshere (5) puis Mkhitaryan (68eme) – Özil (4), Lacazette (4), Welbeck (4)

N’ont pas participé : Cech (g), Kolasinac, Iwobi, Maitland-Niles, Nketiah

Entraîneur : A.Wenger