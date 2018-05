Ligue Europa : L’Atlético Madrid a une bonne tête de vainqueur

Tombeur d’Arsenal jeudi soir, l’Atlético Madrid disputera la finale de la Ligue Europa contre l’OM. Mais avant même d’évoquer le niveau de son adversaire phocéen, la formation de Diego Simeone a une bonne tête de favori, pour plusieurs raisons.

L’Atlético a su souffrir, l’Atlético a su maîtriser. Quelle que soit la physionomie de la rencontre, la formation de Diego Simeone n’a jamais lâché prise dans cette double-confrontation contre Arsenal. Les Colchoneros ont livré deux prestations totalement différentes et ont su s’adapter à deux types de matchs pour s’offrir un ticket pour Lyon. Au Groupama Stadium, les Madrilènes auront indiscutablement une étiquette de favoris collée sur le front.

L’Atlético si près… mais à la fois si loin de craquer

Le vrai tournant de cette demi-finale a en fait eu lieu dans les dernières minutes du match aller. Quand la formation espagnole, en infériorité numérique depuis 80 minutes et complètement acculée sur son but dans le deuxième acte, a envoyé Griezmann punir Koscielny sur sa seule erreur du match. La libération après avoir fait preuve d’une solidité impressionnante. Souvent au bord du gouffre, l’Atlético aurait pu avoir l’air, à l’issue de la rencontre, de cette équipe qui avait toute la réussite de son côté. Mais elle a trop souvent été capable de plier sans rompre, notamment dans ses derniers parcours européens. Trop souvent pour qu’on ne l’a crédite pas de spécialiste dans le domaine, et qu’on ne tombe pas dans la facilité de la qualifier de chanceuse d’un soir.

D’un bloc bas à la possession, l’Atlético s’est adapté avec brio

Mais ce qui est d’autant plus remarquable dans la qualification des Colchoneros est leur capacité à changer de visage entre les deux rencontres. Godin et ses coéquipiers auraient pu se contenter d’attendre patiemment devant le but d’Oblak, comme ils savent si bien le faire. Au lieu de ça, ils ont pris le jeu à leur compte dans la première mi-temps du match retour – certes bien aidés par des Gunners peu agressifs et bas – et ont empêché leur adversaire de se créer des opportunités. Grâce à un Diego Costa aussi présent qu’efficace, le premier acte de l’actuel deuxième de Liga a frôlé la perfection, dans son scénario. Le tout avant de se remettre en « mode défensif » au retour des vestiaires, avec toujours autant de maîtrise.

Diego Costa – Griezmann, les deux font la paire

Si le succès de la formation collective a avant tout résidé dans sa solidarité, sa cohérence et sa force collective, impossible de ne pas évoquer l’apport de ses deux atouts majeurs : Antoine Griezmann et Diego Costa. Capable de défendre comme un chien enragé puis de marquer en toute fin de rencontre au match aller, la star des Bleus a de nouveau étalé tout son talent au retour. Sauf que jeudi soir, il avait à ses côtés un Costa des grands matchs, très actif et complémentaire du gaucher. Dans le combat et l’efficacité, ces deux gâchettes symbolisent à elles seules le visage de cet Atlético Madrid. Un visage qui a, à ce niveau là, a de grandes chances d’arborer un immense sourire le 16 mai, aux alentours de 23h.