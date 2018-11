Ligue Europa (J5) : Arsenal assure la première place, le Milan AC y est presque

Invité sur le plateau d’OLTV, Bruno Genesio s’est longuement exprimé sur l’actualité de l’Olympique Lyonnais. Mais il a aussi été question de l’avenir du technicien rhodanien, qui compte rester dans son club de cœur aussi longtemps que possible.

Genesio : « Quoiqu’il se passe, il y a un grand respect »

Genesio : « Je n’ai pas de raison de faire autre chose »

« Toutes ces éloges ? Cela fait plaisir, gratifiant aussi. C'est aussi pour cette raison là qu'on fait ce métier ». Après la prestation majeure de l’OL contre Manchester City (2-2) mardi, en Ligue des Champions, Bruno Genesio a eu le temps de savourer les compliments autour de ses choix et de son équipe. Mais le coach lyonnais sait également qu’il n’a pas assuré son avenir entre Rhône et Saône sur cette rencontre, et que la saison des Gones devra être très satisfaisante pour que son contrat -qui arrive à expiration en fin de saison- soit renouvelé. Invité sur le plateau d’OLTV jeudi soir, l’ancien joueur du club a justement pris le temps d’évoquer sa situation et son avenir. En se concentrant d’abord sur les échéances à venir :, a-t-il assuré.Mais au mois de juin, et très certainement bien avant, viendra alors la question de son avenir à moyen terme : «, s'il souhaite que je reste à l'OL si les objectifs sont remplis ou pas, a-t-il déclaré. En fin de saison dernière, on a décidé avec le président, ensemble, de ne pas prolonger le contrat. Quoi qu'il se passe en fin de saison, il y a un grand respect, une grande reconnaissance de ma part par rapport au président. Il a eu le courage de me faire confiance ». Un président qui a toujours soutenu son entraîneur, même au milieu des tempêtes ponctuelles traversées par son écurie depuis janvier 2016. Mais qui admettait il y a deux semaines qu’il « écoutera aussi les supporters » sur le cas de son entraîneur.Quoiqu’il en soit, JMA sait qu’il pourra, s’il le veut, continuer de s’appuyer sur un entraîneur qui ne compte pas lâcher le morceau de sitôt : « Je suis lyonnais, et je resterai lyonnais quoi qu'il arrive.Faire encore trois saisons ? J’espère, je suis très bien à Lyon, un très grand club ». Et le technicien de 52 ans d’ajouter : « Je n’ai pas de raisons de faire autre chose que d'entraîner à Lyon. Maintenant, vous savez comment est le football, on est liés aux résultats, liés à la conjoncture, liés à plein de choses ». Plein de choses, dont l’appui ou non des supporters, qui sont loin d’être unanimement rangés derrière leur entraîneur, encore sifflé à l’annonce de son nom contre Saint-Etienne (1-0) et les Citizens.