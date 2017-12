Ligue Europa (Groupe K) : Une défaite sans conséquence pour Nice

Déjà qualifié, Nice a été battu sur la pelouse du Vitesse Arnhem dans un match sans saveur. Les Néerlandais sauvent l’honneur et quittent la compétition par une victoire.

Le debrief Nice était venu aux Pays-Bas pour continuer sur une bonne dynamique après deux victoires en championnat. Lucien Favre avait fait tourner pour ce déplacement chez le dernier du Groupe K. Pourtant, malgré aucun enjeu, les Aiglons ont montré un visage bien terne et n’ont jamais réussi à emballer le match. Alassane Plaa a été le seul à surnager dans un match très équilibré mais aura manqué de justesse dans le dernier geste. On retiendra le retour de Wylan Cyprien dans l’entrejeu qui aura tenu les 90 minutes sur la pelouse. Alors que le Gym était venu pour ne pas perdre, les coéquipiers de Dante ont finalement craqué à cinq minutes de la fin. Une défaite qui ne change rien au destin des Azuréens, déjà assurés de jouer les seizièmes de finales et de finir à la deuxième place de la poule. Pour le Vitesse Arnhem, ce match était la dernière chance pour remporter un match dans cette compétition. Avec le match nul obtenu sur la pelouse de la Lazio Rome, les Néerlandais terminent sur une bonne note mais finiront à la dernière place puisque les Belges de Zulte-Waregem ont battu les Italiens de la Lazio dans le même temps (3-2). Tirage au sort lundi pour savoir l’adversaire des Niçois pour la suite de la compétition. Prochain match très compliqué pour l’OGCN qui se déplace ce dimanche à Nantes. Le film du match 6eme minute Sur une belle action côté droit, Lelieveld centre dans la surface côté droit. Il trouve Matavz au premier poteau qui dévie de la tête. Cardinale sort le danger d’un bel arrêt réflexe. 45eme minute Faye déborde côté gauche et pique dans l’axe. A l’entrée de la surface, il trouve son attaquant Castaignos. Il contrôle et pénètre dans la surface. Face à Cardinale, il frappe du droit mais c’est le gardien niçois qui remporte son duel. 63eme minute Bon travail de Koziello qui percute plein axe et trouve idéalement Plea dans la surface. L’attaquant niçois pivote et frappe du droit. Pasveer réalise un bel arrêt sur sa ligne. 85eme minute (1-0) Trouvé dans la surface côté droit, Rashica tente un centre fort devant le but. Cardinale se jette et dévie le ballon dans les pieds de Castaignos qui pousse le ballon au fond des filets du droit. Tops et flops TOP 3 RASHICA – qui a débuté la rencontre sur le banc – a totalement changé la physionomie de ce match et a été le véritable artisan de la victoire de son équipe. Il a semé la zizanie dans la défense niçoise en vingt minutes et est à l’origine du but du Vitesse. Très bon match du gardien PASVEER. Il a dégoûté les Niçois mais surtout Plea qui a tenté à plusieurs reprises sa chance. Parfois, il était mal placé mais a toujours réussi à trouver la solution. Impérial sur sa ligne et dans les airs. L’Anglais MOUNT a également réalisé un match plein au sein de son milieu de terrain. Il a donné énormément sur la pelouse, a tenté à multiples reprises sa chance pour trouver la faille. Il n’a jamais rien lâché et a été dangereux sur chaque ballon. FLOP 3 Un match compliqué pour LUSAMBA. Placé dans un poste inhabituel en tant qu’ailier gauche, on l’a peu vu. L’ancien Nancéien n’a jamais réussi à prendre le dessus sur son adversaire et s’est endormi au fil des minutes. Il revenait après de longs mois d’absence. CYPRIEN était placé en sentinelle au sein du onze remanié de Favre. Même s’il était là pour reprendre du rythme, l’ancien Lenois a commis quelques erreurs qui ont finalement coûté cher à son équipe en fin de match. On l’attendait au sein de l’attaque du Vitesse. Le grand MATAVZ n’aura pas pesé sur la défense niçoise. Le Slovène a été battu sur quasiment tous les ballons aériens par Dante. Un match compliqué surtout quand la différence vient de son remplaçant. Monsieur l’arbitre au rapport Un match compliqué pour M.Schärer. Le Suisse oublie deux penalties lors de la rencontre. L’un sur Coly sur une grossière faute de Lelieveld et l’autre sur Castaignos pour un tirage de maillot de Dante. Heureusement qu’il n’y avait pas d’enjeu sur ce match. La feuille de match Ligue Europa (6eme journée – Groupe K) : VITESSE ARNHEM – NICE : 1-0 Gelredome (20 000 spectateurs environ) Temps nuageux – Pelouse moyenne Arbitre : M.Schärer (SUI) (5) But : Castaignos (85eme) pour le Vitesse Arnhem Avertissements : Lelieveled (40eme) pour le Vitesse Arnhem – Srarfi (54eme) et Makengo (67eme) pour Nice Expulsion : Aucune Vitesse Arnhem Pasveer (7) – Lelieveld (4), Miazga (5), Kashia (Cap) (5), Kotte (5) – Faye (5), Colkett (5) puis Foor (45eme – 6), Mount (7), Bruns (6) – Castaignos (6), Matavz (4) puis Rashica (68eme) N’ont pas participé : Houwen (g), Dabo, Van Bergen, Ali, Teije Entraîneur : H.Fraser Nice Cardinale (6) – Coly (5), Sarr (5), Dante (cap) (6), Burner (5) – Cyprien (4), Koziello (5), Lusamba (4) puis Perraud (87eme) – Makengo (6), Srarfi (5) puis Walter (77eme), Plea (6) N’ont pas participé : Benitez (g), Lloris, Marlon, N.Mendy Entraîneur : L.Favre