Ligue Europa (Groupe K) - Nice / Wylan Cyprien : « Je suis optimiste pour la suite »

Le milieu de terrain niçois Wylan Cyprien livre ses impressions après l’affiche de jeudi soir contre le Vitesse Arnhem. De retour de blessure, l’ancien Lensois a eu de bonnes sensations.

Titulaire ce jeudi soir contre le Vitesse Arnhem (0-1, 6eme journée de la phase de poules de la Ligue Europa), le milieu de terrain niçois Wylan Cyprien savoure malgré la défaite. « Il me manquait un peu de rythme, mais je pense que ça va venir avec l’enchaînement des matchs, a expliqué l’ancien Lensois au micro de beIN Sports. On a la chance d’être qualifié avant ce match et j’ai donc pu jouer 90 minutes. La semaine prochaine, on a un déplacement à Lille en Coupe de la Ligue où je vais avoir l’occasion de refaire mon physique on va dire. Sinon dans l’ensemble, j’ai de bonnes sensations. Je suis optimiste pour la suite. »