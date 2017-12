Ligue Europa (Groupe I) - Marseille / Rudi Garcia « On a été un peu trop imprécis »

Rudi Garcia, l’entraîneur de Marseille, se montre satisfait après le match nul de jeudi soir contre Salzbourg. Les Phocéens sont qualifiés pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa.

Rudi Garcia, l’entraîneur de l’OM, livre son analyse après le match nul de jeudi soir contre Salzbourg (0-0, 6eme journée de la phase de poules de la Ligue Europa). Alors que les Phocéens sont qualifiés pour les seizièmes de finale, l’essentiel a été assuré face aux Autrichiens. « On a été un peu trop imprécis dans le dernier geste et techniquement mais on n’a pas souffert d’occasion de cette équipe, a expliqué le coach olympien au micro de beIN Sports. On s’est qualifié assez tranquillement, sans trop trembler. C’est bien de ne pas prendre de but mais j’aurais aimé que l’on en marque un. Le tirage de lundi ? Ce que l’on souhaite, c’est ne pas aller trop loin. On sait que l’on se déplacera au deuxième match donc si on peut s’éviter un déplacement en Russie à trois jours du Clasico, ce sera parfait. »