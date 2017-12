Ligue Europa (Groupe I) : Accroché par Salzbourg, Marseille assure l’essentiel

Malgré son petit match nul de jeudi soir contre Salzbourg, Marseille est qualifié pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Les Phocéens terminent à la deuxième place du Groupe I.

Le debrief L’OM termine le travail. En ballottage favorable avant cette dernière journée de la phase de poules de la Ligue Europa, les Phocéens ont assuré l’essentiel lors de la réception de Salzbourg (0-0), jeudi soir. Alors que les Autrichiens étaient d’ores et déjà qualifiés avant ce déplacement sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, on a assisté à une première période des plus discrètes, mais le rythme est monté d’un cran au retour des vestiaires. Maxime Lopez, Bouna Sarr et Valère Germain ont successivement eu des opportunités pour faire basculer la rencontre, mais Alexander Walke était particulièrement inspiré pour éviter l’ouverture du score des troupes de Rudi Garcia qui ont manqué de précision dans le dernier geste. Les visiteurs ont aussi eu quelques demi-occasions, mais la défense olympienne a su être vigilante tout au long d’une rencontre qui ne restera clairement pas dans les annales. Peu importe car la qualification est bel et bien au rendez-vous pour le club du président Jacques-Henri Eyraud malgré un parcours tout sauf transcendant. Les coéquipiers de Luiz Gustavo terminent à la deuxième place du Groupe I, avec deux longueurs d’avance sur Konyaspor (qui n’a pu faire mieux que match nul face à Guimaraes, 1-1). Le film du match 48eme minute Servi par M.Sanson, M.Lopez arme une demi-volée croisée du pied droit. Légèrement excentré côté droit à vingt-cinq mètres du but autrichien, le milieu de terrain marseillais n’a pas hésité au moment de tenter sa chance, mais Walke a sorti le grand jeu. Le gardien autrichien s’est parfaitement détendu sur sa droite. Le corner ne donne rien. 54eme minute A la suite d’un excellent mouvement collectif, M.Sanson décale B.Sarr sur le côté droit de la surface autrichienne. Dans un angle fermé, l’ancien Messin tente sa chance en force du pied droit, mais Walke est une nouvelle fois à la parade. Le gardien de but de Salzbourg a bien protégé son premier poteau. 66eme minute Aux abords de la surface de l’OM, Berisha se charge d’un coup-franc côté droit. Le natif de Malmö enroule une frappe en force du pied droit que S.Mandanda repousse du poing. 82eme minute Superbe ouverture de Payet vers Germain qui part dans le dos de la défense de Salzbourg. Décalé sur le côté gauche de la surface autrichienne, l’ancien Monégasque arme une frappe croisée du pied gauche qui est freinée avec de la réussite par Walke. Le corner ne donne rien. Tops et flops TOP 3 Associé à Rolando, RAMI a réalisé un match plein face au duo Dabbur – Gulbrandsen (puis Hwang). Intraitable dans les duels, le Tricolore a confirmé sa bonne forme du moment avec efficacité et sobriété. Décisif sur des frappes de M.Lopez, de B.Sarr et de Germain, WALKE a fait le boulot dans les buts de Salzbourg. Le gardien allemand a été impeccable sur les rares tentatives de l’OM. A la peine en première période, ZAMBO ANGUISSA est monté en puissance au fil des minutes. Percutant, le Camerounais a su casser les lignes adverses pour apporter son soutien au quatuor offensif de l’OM. FLOP 3 Décalé sur le côté droit, M.LOPEZ a eu du mal à s’illustrer ce jeudi soir. Hormis une belle frappe en début de seconde période, l’international Espoirs français a été trop neutre à un poste qui n’est clairement pas le sien. Préféré à Mitroglou et Germain, NJIE n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Le Camerounais n’a pas ménagé ses efforts, mais ça n’a pas été suffisant pour déstabiliser les défenseurs autrichiens. L’ancien joueur de Lyon et de Tottenham a notamment gâché une belle situation en fin de première période (40eme). Transparent sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, SCHLAGER a été le maillon faible du secteur offensif de Salzbourg. Une prestation très décevante de la part de l’international Espoirs autrichien qui n’a pas su prendre le dessus sur B.Sarr. Monsieur l’arbitre au rapport Un match sans histoire de la part de M.Kulbakov qui a parfaitement géré les acteurs de la rencontre. La feuille de match Ligue Europa (6eme journée – Groupe I) : MARSEILLE – SALZBOURG : 0-0 Orange Vélodrome (20 000 spectateurs environ) Temps clair – Pelouse moyenne Arbitre : M.Kulbakov (BLR) (4) But : Aucun Avertissement : Ocampos (28eme) pour Marseille – Caleta-Car (57eme) et Hwang (81eme) pour Salzbourg Expulsion : Marseille S.Mandanda (5) – B.Sarr (6), Rami (6), Rolando (5), Sakai (5) – Luiz Gustavo (cap) (6), Zambo Anguissa (6) – M.Lopez (4), M.Sanson (5) puis Payet (68eme), Ocampos (4) – Njie (4) puis Germain (76eme) N’ont pas participé : Y.Pelé (g), Doria, Mitroglou, Abdennour, Rocchia Entraîneur : R.Garcia Salzbourg Walke (cap) (6) – Lainer (5), Miranda (5), Caleta-Car (5), Ulmer (5) – Haidara (5) puis Leitgeb (77eme), Samassékou (5) puis Yabo (61eme), Berisha (5), Schlager (3) – Dabbur (5), Gulbrandsen (4) puis Hwang (59eme) N’ont pas participé : C.Stankovic (g), Rzatkowski, Minamino, Stangl Entraîneur : M.Rose