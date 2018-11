Ligue Europa (Groupa K) : Rennes a souffert mais reste en course pour les seizièmes

L’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné à Francfort (4-0) jeudi, lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Avec notamment deux buts contre leur camp, les Phocéens rentrent d’Allemagne humiliés et derniers de leur groupe H.

Le debrief

Le film du match

Tops et flops



TOP 3



FLOP 3

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

Ligue Europa (groupe H) / Francfort – Marseille : 4-0

Francfort

Marseille

On attendait de l’Olympique de Marseille une réaction, un sursaut d’orgueil. C’est, tout du moins, ce que laissaient présager les propos de Rudi Garcia en conférence de presse cette semaine, alors même que l’avenir olympien en C3 était d’ores et déjà bouclé avant cette rencontre. Finalement, il n’en a rien été. Cela a même été totalement le contraire. Le but de Luka Jovic (1ère) après quelques secondes de jeu, a permis de vite comprendre la tournure qu’allait prendre cette soirée. Et tout s’est confirmé – et même amplifié – lorsque Luiz Gustavo a trompé son propre gardien d’une passe en retrait mal assurée (17eme). Signe que même les cadres habituels ne pouvaient rien faire pour l’OM ce jeudi, Bouna Sarr a rendu la situation encore plus catastrophique lorqu’il a, à son tour (62eme), marqué contre son camp à un moment où l’on sentait l’OM légèrement mieux. Le doublé de Jovic cinq minutes plus tard a alors fini d’assommer la bande de Rudi Garcia.Remis dans le bain par deux succès consécutifs en Ligue 1, le club olympien a complètement rechuté sur la scène européenne, glissant même à la dernière place du groupe H derrière l’Apollon Limassol. Mais plus qu’une histoire de score ou de chiffres, c’est l’attitude de certains joueurs qui a posé question, à l’image d’un Kostas Mitroglou à côté de la plaque en première période. A l’agonie durant la première demi-heure et pas franchement aidé par les joueurs en manque de temps de jeu (Hubocan, Caleta-Car, Radonjic), l’OM ne pouvait pas afficher un visage plus différent que celui de la saison dernière dans la même compétition. Ce jeudi soir, c’est la honte qui animera certainement tout le groupe phocéen sur le chemin du retour. Francfort, de son côté, fait figure de sérieux outsider dans cette compétition, malgré quelques carences défensives observées. La formation allemande est en tout cas assurée de terminer première de son groupe.Francfort ouvre déjà le score ! Sur un corner tiré depuis la droite, Gacinovic percute et centre fort dans la surface. Pelé renvoie plein axe et Jovic a suivi pour pousser au fond des filets.Trouvé d’un beau ballon piqué par Lopez, Germain enchaîne contrôle poitrine et volée du droit dans la surface. Trapp est attentif et s’impose sur sa ligne.Le but casquette ! Servi par Hubocan, Gustavo tergiverse sous la pression de Willems et alerte Pelé en retrait. Mais sa passe est trop appuyée, et en direction de son propre but. Décalé à droite, le portier marseillais ne revient pas à temps et est trompé par son partenaire.Jovic encore ! Francfort est tout proche du 3-0 mais l’attaquant serbe rate son face à face avec Pelé, à hauteur du point de penalty ! C’est à côté.Russ maintenant ! Le défenseur de Francfort profite d’une déviation au premier poteau sur un corner pour placer sa tête au deuxième, complètement seul. Mais c’est au-dessus, presque par miracle.Complètement dépassée sur un ballon dans son dos, la défense marseillaise voit Tawatha centrer pour Gacinovic, qui oblige Pelé à une double-parade sur sa ligne.Lancé dans le dos d’une défense complètement désorganisée, Radonjic pénètre dans la surface côté gauche et ouvre son pied droit. Trapp s’impose et le ballon revient dans les pieds de Sarr, qui rate sa demi-volée devant le but ouvert…Haller ! Servi en profondeur par une passe lumineuse de Willems, l’attaquant français croise trop sa frappe du droit à l’entrée de la surface. C’est de peu à côté.Encore un CSC pour l’OM ! Da Costa déborde à droite après une intervention manquée de Caleta-Car et centre devant le but. Sarr ouvre son pied gauche pour dégager en corner mais glisse le ballon au fond de ses propres filets.Un de plus pour Francfort ! D’un long ballon, Hasebe trouve Haller qui dévie de la tête pour Jovic. Le joueur prêté par Benfica devance Rolando, entré en jeu, et trompe Pelé d’un petit extérieur du pied en extension.Prêté par Benfica,a réalisé un match plein pour inscrire ses 13eme et 14eme buts de la saison. D’abord opportuniste sur l’ouverture du score, il a enchaîné un appel et une finition de grande qualité sur sa deuxième réalisation, en plus d’avoir martyrisé la défense marseillaise toute la soirée par son activité.a été excellent dans la lecture des trajectoires, se retrouvant toujours en bonne position pour intervenir. Le jeu au pied de l’international japonais a aussi fait mal à l’OM, puisqu’il a notamment été à l’origine du quatrième but en déposant un ballon sur la tête de Haller.En plus de son abattage dans l’entrejeu,a été aussi clairvoyant dans ses transmissions que juste techniquement. Sa superbe ouverture pour Haller aurait mérité mieux dans le second acte, et il a globalement été à l’origine de nombreuses situations chaudes.a été invisible en première période, avant de se montrer à peine plus dans le second acte. L’attaquant grec a très mal négocié la seule situation intéressante qu’il a eu à se mettre sous la dent, en ratant sa passe en retrait. Pour couronner le tout, il s’est permis de râler à de nombreuses reprises…Positionné dans l’entrejeu,n’a clairement pas eu l’impact que son brassard de capitaine exigeait de lui. Au contraire, le Brésilien s’est distingué par un but casquette contre son camp et a affiché de la nervosité. L’ancien du Bayern Munich a tenté d’apporter le danger en multipliant ses frappes mais n’a jamais inquiété Trapp. Un match à oublier.Beaucoup trop tendre sur le premier but,aurait, semble-t-il, pu se montrer un peu plus vif sur la mauvaise passe en retrait de Luiz Gustavo. Le gardien marseillais a également eu un temps de retard sur Jovic sur la dernière réalisation allemande.M.Beaton a vécu une soirée très tranquille. Le suspense a été tué rapidement, limitant les potentiels moments de haute tension, et le match s’est déroulé dans un esprit très correct.Temps agréable – Pelouse moyenne: M.Beaton () (: Jovic (1ère, 67eme), Gustavo (csc, 17eme), Sarr (csc, 62eme) pour Francfort: Fernandes (33eme) pour Francfort – Gustavo (71eme) pour l’OM: AucuneTrapp () – Russ (cap) (), Hasebe (), Falette () – Da Costa (), Fernandes (), Willems (), Tawatha () puis Kostic (64eme) - Jovic () puis Müller (79eme), Haller () puis Rebic (72eme), Gacinovic (: Ronnow (g), N’Dicka, Beyreuther, de Guzman: A.HüttlerPelé () – Hubocan (), Caleta-Car (), Kamara () - Sarr () puis Rocchia (79eme), Lopez () puis Rolando (61eme), Gustavo (), Amavi () – Germain () puis Chabrolle (64eme), Mitroglou (), Radonjic (: Escales (g), Sertic, Mohamed, Philiponeau: R.Garcia