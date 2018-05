Ligue Europa : Drogba fou de joie pour la qualification de l'OM

Didier Drogba est fan de l’Olympique de Marseille. L’attaquant ivoirien l’a encore une fois prouvé jeudi soir en marge de la qualification du club Phocéen à la finale de la Ligue Europa.

14 ans après sa dernière finale européenne, l’OM s’est qualifié pour la finale de la deuxième coupe européenne, derrière la Ligue des Champions, malgré sa défaite (2-1), après prolongations.

L’attaquant de Phoenix a partagé une vidéo où on le voit comme un fou et entonnant un « qui ne saute pas n’est pas Marseillais », lorsque Rolando a inscrit le but de la qualification à la 116e minute.

Marseille jouera la finale de la Ligue Europa face à l’Atléico Madrid, vainqueur d’Arsenal (1-0, 1-1), mercredi 16 mai 2018.