Ligue Europa (Demi-finale retour) : Les compos probables de Atlético Madrid – Arsenal

Contrariés au match aller par l’Atlético Madrid (1-1), les Gunners auront la ferme intention de faire trembler le Wanda Metropolitano jeudi soir. En 4-3-3, les Londoniens devront se montrer ingénieux pour contourner le bloc des Colchoneros.

Ultra-dominateurs lors du match aller de ces demi-finales de la Ligue Europa, les Gunners d’Arsène Wenger n’auront pas le choix ce soir. Ils devront marquer pour obtenir leur qualification pour la finale de cette Ligue Europa. Comme lors de la première confrontation entre les deux équipes, les Londoniens devraient proposer un 4-3-3 plutôt classique pour eux cette saison. Une défense type formée de Bellerin, Mustafi, Koscielny et Monreal et un milieu de terrain solide axé autour de G. Xhaka. Devant, Alexandre Lacazette devrait occuper la pointe de l’attaque. L’international français devrait être accompagné de Mezut Özil et d’Henrikh Mkhitaryan pour faire craquer le Wanda Wetropolitano.

Des doutes en défense pour les Colchoneros ?

Privés de deux cadres pour cette rencontre, les Colchoneros pourraient être friables sur les côtés de leur défense. Sans Filipe Luis et Juanfran (blessés) et Šime Vrsaljko (suspendu), les hommes de Diego Simeone pourraient avoir de réelles difficultés. Lucas Hernandez devrait débuter sur flanc gauche de la défense alors que Partey devrait prendre place de l’autre côté. Au milieu de terrain, Vitolo pourrait débuter sur l’aile gauche. Enfin, Kévin Gameiro devrait perdre sa place de titulaire au profit de Diego Costa après une première manche délicate face aux Gunners.

Les compos probables :

Atlético Madrid : Oblak – Partey, Gimenez, Godin, L. Hernandez – Saul Niguez, Gabi (cap), Koke, Vitolo – Costa, Griezmann

Arsenal : Ospina – Bellerin, Mustafi, Koscielny (cap), Monreal – Ramsey, G. Xhaka, Wilshere – Özil, Lacazette, Mkhitarian