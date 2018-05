Ligue Europa (Demi-finale retour) - Atlético Madrid / Diego Costa : « Nous allons à Lyon pour gagner »

Unique buteur de la rencontre contre Arsenal (1-0) en demi-finale retour de la Ligue Europa, Diego Costa, l'attaquant de l'Atlético Madrid, est désormais tourné vers la finale de Lyon, qu'il souhaite à tout prix remporter.

Un seul but aura donc suffi. Ce jeudi, dans le cadre des demi-finales retour de la Ligue Europa, l’Atlético Madrid s’est imposé sur la plus petite des marques (1-0) contre Arsenal. C’est Diego Costa qui s’est chargé de délivrer les siens (45eme). A l’issue de la rencontre, l’attaquant international espagnol (29 ans) s’est exprimé au micro de Sky Sports Italy : « Nous savions que les fans nous donneraient tout, ils étaient avec nous et nous pouvions l’entendre sur le terrain. Nous sommes tous très heureux d’atteindre la finale. C’était très important d’y arriver. L’Atlético a besoin de soirées comme celles-ci, mais maintenant nous allons à Lyon pour gagner. »