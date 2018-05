Ligue Europa (Demi-finale retour) - Arsenal / Arsène Wenger : « Je suis triste ce soir »

Ce jeudi soir, Arsène Wenger a quitté définitivement la scène européenne avec Arsenal, après une élimination en demi-finales de la Ligue Europa contre l'Atlético Madrid. Après une défaite 1-0 lors du second acte, ce jeudi soir, l'entraîneur français n'a pas caché sa tristesse.

C’est donc une élimination en demi-finales de la Ligue Europa qui vient clore l’aventure européenne d’Arsène Wenger à la tête d’Arsenal. Battu par l’Atlético Madrid (1-0), ce jeudi, lors du match retour, l’entraîneur des Gunners s’est exprimé au micro de Sky Sports Italy : « Nous avons mieux joué qu’au match aller. nous nous sommes créé plusieurs occasions, mais nous n’avons pas été réalistes. Dans cette double confrontation, nous méritions sans doute de passer. Il y a eu tant de moments décisifs et la qualité d’une équipe peut également être vue dans ces moments-là. Nous n’aurions pas dû laisser partir cette contre-attaque, mais ils étaient dans un bon moment. Diego Costa ? Nous avons perdu le ballon immédiatement et nous savons qu’il est l’un des meilleurs attaquants du monde. Koscielny ? Je pense que le tendon d’Achille s’est rompu. Les premières nouvelles ne sont pas rassurantes. Je suis triste ce soir, malheureusement ça s’est passé comme cela mais on doit avancer. »