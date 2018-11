Ligue Europa : Chelsea toujours irrésistible, la Lazio Rome chute contre l'Apollon Limassol

Bordeaux a pris le meilleur sur le Slavia Prague (2-0), ce jeudi en Ligue Europa. Les Girondins conservent toujours un espoir de qualification pour les seizièmes de finale de la compétition.

Bordeaux

Slavia Prague

L’espoir était extrêmement mince, mais il avait au moins le mérite d’exister. Pour conserver une infime chance de rallier les seizièmes de finale de la Ligue Europa, Bordeaux devait battre le Slavia Prague sur le score de 1-0 ou par deux buts d’écart et souhaiter, dans le même temps, que Copenhague ne s’impose pas à Saint-Pétersbourg. Autant dire que l’affaire n’était pas gagnée d’avance. Les Girondins ont néanmoins su faire ce qu’il fallait pour avoir le droit d’y croire. Devant des tribunes peu garnies et avec un onze de départ remanié (François Kamano et Younousse Sankharé étaient sur le banc au coup d’envoi), le club aquitain a d’abord eu du mal à emballer la rencontre. La première période s’est ainsi disputée sur un tempo très modéré. Assez actif, Zaydou Youssouf a certes mis Ondrej Kolar à contribution (7eme, 32eme). Insuffisant, toutefois, pour déstabiliser la défense praguoise, qui n’avait alors encaissé qu’un seul but depuis le début de la compétition.A la pause, les Marine et Blanc étaient par conséquent toujours virtuellement éliminés. Mais cela n’a pas duré. Nicolas De Préville a donné l’avantage aux locaux quelques minutes après le début du second acte (49eme), récompensant de cette manière la domination des siens. Le Slavia s’est ensuite décidé à passer à la vitesse supérieure et a bousculé une arrière-garde bordelaise pas toujours totalement sereine. Les Tchèques ont malgré tout peiné à se procurer des occasions nettes et ce sont finalement les hommes de Ricardo qui, sur une ultime offensive, ont scellé le sort de cette partie par l’intermédiaire de Jules Koundé (94eme). Cumulée au succès du Zenit contre Copenhague (1-0), cette première victoire de la saison en C3 (2-0) permet au FCGB de rester dans la course à la qualification. Prochaine étape pour le club au scapulaire : gagner dans la capitale danoise et croiser les doigts pour que les Russes (déjà assurés de terminer en tête du groupe) l’emportent à Prague. Aussi ténu soit-il, l’espoir est donc toujours de mise...Première occasion pour Bordeaux ! Sur un coup-franc légèrement excentré, Zaydou Youssouf décoche une puissante frappe du gauche. Ondrej Kolar se détend bien et dévie le ballon en corner !Quelle opportunité pour le FCGB ! Servi dans la surface, Samuel Kalu centre au cordeau vers Andreas Cornelius. Le Danois se jette dans les six mètres mais il est trop court pour reprendre le ballon !Samuel Kalu s’avance dans le camp tchèque puis alerte Zaydou Youssouf d’un ballon aérien. Le jeune Bordelais reprend du plat du pied gauche à l’entrée de la surface. Ondrej Kolar est sur la trajectoire !Servi aux abords de la surface, Jaromir Zmrhal tente sa chance du gauche. Benoît Costil capte le cuir !Les Girondins ouvrent le score ! Suite à un coup-franc excentré tiré à ras de terre par Samuel Kalu, le ballon traîne dans la surface et arrive sur Nicolas De Préville. Esseulé, l’ancien Rémois ajuste une frappe du gauche qui fait mouche !Zaydou Youssouf frappe directement un coup-franc situé sur la droite de la surface. Ondrej Kolar ne se fait pas surprendre et éloigne le danger !Andreas Cornelius arme un puissant tir du gauche à une trentaine de mètres du but adverse. Ondrej Kolar repousse !Tomas Soucek déborde sur le côté gauche et centre en direction du second poteau, où Jan Sykora reprend le ballon à bout portant. Youssouf Sabaly sauve sur sa ligne !Les Bordelais partent en contre et Younousse Sankharé tente sa chance du gauche. Ondrej Kolar est à la parade !Lancé en profondeur, François Kamano élimine le gardien adverse et tire dans une position excentrée. Le ballon heurte le poteau !Le FCGB fait le break ! Youssouf Sabaly se faufile dans la surface tchèque et centre à ras de terre vers Jules Koundé, qui trompe Ondrej Kolar !Il n’avait plus été titularisé depuis fin septembre et un déplacement à Reims (0-0). Pour son retour dans un onze de départ, Nicolass’est illustré par son activité et sa justesse dans les transmissions. C’est surtout lui qui a offert la victoire à son équipe d’une reprise du gauche (49eme). Remplacé par François Kamano (71eme).Zaydouprofite du temps de jeu qu’on lui accorde afin de montrer ce dont il est capable. Le jeune milieu aquitaine s’est démené, a récupéré des ballons et a même sollicité le gardien adverse à plusieurs reprises (7eme, 32eme, 53eme). Remplacé par Younousse Sankharé (75eme).Il y a bien sûr du déchet dans ce que propose Samuel, mais le Nigérian apporte tellement qu’il est compliqué de lui en tenir rigueur. L’ancien joueur de la Gantoise a été à l’origine de la plupart des occasions girondines, dont celle ayant mené au premier but (49eme). Remplacé par Yann Karamoh (81eme).Aligné à la pointe de l’attaque, Jana vécu une soirée très pénible. Le joueur de 20 ans a été victime du fait que son équipe ait ronronné en première période. Inoffensif, il a été remplacé par Peter Olayinka peu après le retour des vestiaires (51eme).Auteur d’un but superbe lors du match aller (1-0), Jaromirn’a pas eu le même rendement ce jeudi. Plutôt discret dans le jeu, l’international tchèque ne s’est montré dangereux que sur une frappe captée sans trop de difficultés par Benoît Costil (37eme).Jana eu beaucoup de travail, et il a eu bien du mal à l’effectuer correctement. La latéral praguois a régulièrement été mis en difficulté par les accélérations de Samuel Kalu et de Sergi Palencia. Averti en début de second acte (52eme), il n’a pas apporté grand-chose offensivement.M.Verissimo a choisi de ne pas accorder de penalty aux Tchèques suite à une main de Sergi Palencia dans la surface bordelaise (35eme). Une décision loin d’être scandaleuse mais qui peut être sujette à discussions. L’arbitre portugais a bien maîtrisé son match par ailleurs.Temps pluvieux – Pelouse en bon état: M.Verissimo () (: De Préville (49eme), Koundé (94eme) pour Bordeaux: Sankharé (84eme) pour Bordeaux - Boril (52eme), Deli (56eme), Olayinka (59eme) pour le Slavia Prague: AucuneCostil (cap) () – Sabaly (), Koundé (), Pablo (), Palencia () – Youssouf () puis Sankharé (75eme), Tchouaméni (), Lerager () – Kalu () puis Karamoh (81eme), Cornelius (), De Préville () puis Kamano (71eme): Poussin (g), Jovanovic, Plasil, Vada: RicardoKolar () – Coufal (), Ngadeu-Ngadjui (), Deli (), Boril () – Soucek (cap) (), I.B.Traoré () puis Sykora () – Stoch () puis Skoda (77eme), Husbauer (), Zmrhal () – Matousek () puis Olayinka (51eme): Kovar (g), Zeleny, Kudela, Baluta: J.Trpisovsky