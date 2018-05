Ligue Europa : au bout du suspense, l'Olympique de Marseille et L'Atlético Madrid en finale !

Le 16 mai, Marseille défiera l’Atlético de Madrid au Parc OL en finale de la Ligue Europa.

Retour sur une passionnante soirée de Ligue Europa qui a tenu en haleine tous les férus du football européen:

les Gunners étaient dos au mur pendant 90 minutes !

Ultra dominateur et en supériorité numérique durant la majeure partie de la rencontre au match aller, Arsenal arrivait pourtant en position de faiblesse à Madrid hier soir, provisoirement éliminé à cause du but de Griezmann dans les derniers instants. Et pour sa possible dernière avec les Gunners sur la scène européenne, Arsène Wenger avait visiblement décidé de changer ses plans. Exit le jeu de possession, place à un bloc bas : volontaire ou pas, la tactique des Londoniens était diamétralement opposée à celle de la première manche. Et n’a pas vraiment fonctionné puisque Lacazette et ses coéquipiers n’ont jamais réellement inquiété Oblak dans le premier acte, ni dans leurs rares phases de possession, ni sur leurs contres trop lents.

Lyon, on arrive !!!!!! ⚪🔴 pic.twitter.com/XW5jH6YlFq — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 3 mai 2018

Diego Costa décisif

Sur un ballon dégagé de justesse par Oblak, l’Atlético part en contre et Griezmann hérite du ballon. Le Français rentre sur son pied gauche et ouvre pour Diego Costa qui battait tranquillement David Ospina du gauche à bout portant (1-0, 45e +2).

Costa a livré une performance de haute volée devant son public. L’Espagnol a pesé sur la défense, s’est créé des occasions et a libéré des espaces énormes à Griezmann. Un match plein.

Arsène Wenger : « Je suis triste ce soir »

L’entraîneur des Gunners s’est exprimé au micro de Sky Sports Italy : « Nous avons mieux joué qu’au match aller. nous nous sommes créé plusieurs occasions, mais nous n’avons pas été réalistes. Dans cette double confrontation, nous méritions sans doute de passer. Il y a eu tant de moments décisifs et la qualité d’une équipe peut également être vue dans ces moments-là. Je suis triste ce soir, malheureusement ça s’est passé comme cela mais on doit avancer. »

l’OM s’est arraché pour retrouver les sommets !

Grâce à une réalisation de Rolando lors de la prolongation, Marseille se qualifie pour la finale de la Ligue Europa. Les Phocéens ont été bousculés par Salzbourg, mais l’essentiel est assuré. Les hommes de Rudi Garcia ont rendez-vous avec l’Atlético Madrid, le 16 mai à l’OL.

Pour la première fois depuis quatorze années (Monaco en Ligue des champions et… l’OM en Coupe UEFA en 2004), la France va compter un finaliste sur la scène européenne.

FINALE 🔵⚪️ pic.twitter.com/7Z51PJtrYL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 3 mai 2018

Jacques-Henri Eyraud (président de l’OM) : « quelles émotions ! »

« Ce soir, je suis lessivé. quelles émotions ! C’est une équipe qui a trois qualités : du caractère, du caractère et du caractère. C’est fidèle au club je crois. Je suis heureux pour les garçons. Des craintes pour la finale à Lyon en raison des tensions avec Aulas ? Ce n’est pas le moment de parler des présidents des clubs, on est en coulisses et c’est notre place. Ce jeudi, nos supporters étaient 1 500 à Salzbourg et il n’y a pas eu un incident. Un match de foot, ça doit être une fête sur le terrain et les tribunes. Je vais rencontrer les fans et j’ai confiance en eux pour qu’ils participent à la fête à Lyon. Il ne se passera rien, je vais mettre toute mon énergie là-dedans, mais il n’y a pas d’inquiétude. »